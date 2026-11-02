Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 1 de noviembre de 2026, en Madrid (España). A. Pérez Meca / Europa Press

La acampada de Sol apunta a una "reestructuración interna": unos van "a los barrios" y otros se quedan con menos tiendas

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LO ESENCIAL Las claves La acampada por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid inicia una "reestructuración interna" con la retirada de tiendas en las zonas más expuestas y la reubicación de activistas en los barrios. Los portavoces afirman que la protesta se mantiene al 100% y que enfocarán su actividad en apoyar a las personas en situación de sinhogarismo y en la preparación de la huelga general del 11 de noviembre. En un manifiesto reivindicativo, el Movimiento 26S ha exigido soluciones institucionales para garantizar el acceso a la vivienda, recordando el desahucio de Maricarmen como detonante de su lucha. La organización destaca la extensión de la protesta a más de 21 ciudades españolas e internacionales, y llama a secundar futuras huelgas de consumo y a continuar parando desahucios.

La acampada que ya lleva más de un mes instalada en la Puerta del Sol de Madrid en protesta por la crisis de la vivienda ya ha empezado a desmantelarse poco a poco. Después de que la mayoría de las comisiones organizadoras -el Movimiento 26S- anunciaran este sábado su progresiva disolución y "mudanza a los barrios", este lunes han apuntado a una "reestructuración interna".

Así lo han expresado desde el Movimiento 26S, ahora al frente de esta protesta. "Hoy nos quedamos 100%. Lo que se está viendo es una reestructuración interna", ha señalado Juanlu, uno de los portavoces de Acampada 26S, tras la lectura de un manifiesto reivindicativo en declaraciones a Efe.

Esta mañana la plaza de Sol ha amanecido con menos tiendas, especialmente las que rodeaban el pabellón de cristal que da acceso a la estación de Cercanías de Sol y aquellas que se encontraban en la calle Arenal.

Además, el portavoz ha indicado que en los próximos días se conocerán más detalles en un acto que va "a cambiar completamente la dinámica de todo esto".

Ha añadido que, como en toda organización, se hacen reestructuraciones para que esta pueda mantenerse y que evoluciona conforme pasa el tiempo.

Francisco, uno de los acampados desde que se inició el pasado 26 de septiembre, ha asegurado a Efe que, de momento, no hay previsión de que se levante la acampada y que la retirada de algunas de las tiendas se debe a que estas estaban "más expuestas e inseguras".

"Ahora estamos evolucionando hacia también apoyar a las personas que están aquí en situación de sinhogarismo y darles el soporte para que la opinión pública esté con ellas", ha añadido Francisco.

El manifiesto

Aunque el pasado sábado la mayoría de organizadores anunciaron su progresiva disolución, la salida de la plaza de sus integrantes y la "mudanza" a los barrios para preparar la huelga general del 11 de noviembre, este mediodía se ha leído un "manifiesto reivindicativo político-social" con la intención de que las autoridades se responsabilicen de la situación que les llevó a acampar en la Puerta del Sol el 26 de septiembre.

El acto ha comenzado con unas palabras dedicadas al accidente ferroviario de Urda (Toledo) y los asistentes han mantenido un minuto de silencio en honor a las víctimas.

arias personas acampadas desmantelan algunas tiendas de campaña de la Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 1 de noviembre de 2026, en Madrid (España). A. Pérez Meca / Europa Press

Acto seguido, ha comenzado la lectura del manifiesto que reza: "Entre las tiendas de campaña habita un mundo nuevo, y acamparemos hasta que lo soñado sea norma".

El texto, resultado de un mes de "convivencia y autoorganización", recoge tres cuestiones principales, en relación al nacimiento del movimiento y a sus objetivos.

El manifiesto explica cómo el movimiento de Acampada 26S nace del "sentimiento de rabia y hartazgo debido a la vulneración de los derechos que garantizan una vida digna" y ha recordado el desahucio de Maricarmen como el "detonante y el símbolo" de su lucha.

"La inestabilidad en los hogares por la falta de una vivienda digna, la pérdida de nuestros barrios y la degradación de los servicios públicos nos hizo decir basta", señala.

En relación a los objetivos del movimiento, han exigido a las instituciones que se encarguen de garantizar sus demandas por una vivienda digna, que pasan por cuestiones como "el techo, el trabajo y la vida".

Por otro lado, ha destacado la expansión de este movimiento en al menos 21 ciudades en España y a través de las fronteras, en lugares como Atenas, Roma, Bruselas, Lisboa u Oporto.

"Más allá de la Puerta del Sol, esta fuerza se ha extendido y conformado como una protesta que aúna luchas y demandas internacionales", reivindica.

El manifiesto subraya que continuarán parando desahucios, apoyarán la huelga general del 11 de noviembre y proponen otro tipo de huelgas, como la de consumo.

Antes del acto, que ha concluido con gritos como "No nos vamos, nos quedamos", ha tenido lugar un pasacalles que ha dado la vuelta por la acampada y en el que una banda ha tocado la canción 'Bella ciao' con la letra modificada para referirse a la crisis de la vivienda.