El alcalde Almeida patinando sobre hielo en Navidad en una foto de archivo. E. E.

El "espectáculo" que prepara Almeida para el encendido de luces de Navidad el 21 de noviembre en Madrid

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LO ESENCIAL Las claves El encendido de las luces de Navidad de Madrid se celebrará el sábado 21 de noviembre en la plaza de Cibeles con un gran espectáculo de música y sorpresas. La iluminación llegará a más de 250 emplazamientos en los 21 distritos con más de 14 millones de bombillas led, 131 cerezos, 14 abetos luminosos y diseños de firmas de moda. La acampada por la vivienda en la Puerta del Sol deja en duda la fecha de montaje y la presencia del tradicional árbol de Navidad gigante en la plaza.

Madrid comienza ya a prepararse para las Navidades a meses vista. Desde el Ayuntamiento ya han instalado prácticamente en todos los barrios las luces ya míticas de una fecha tan significativa.

Por ello, ya se conocen detalles sobre el acto del encendido de la iluminación navideña de Madrid. Tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en la plaza de Cibeles.

Así lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante el desayuno informativo organizado por Europa Press este miércoles.

Se tratará de "un espectáculo para miles y miles de madrileños que va a merecer mucho la pena", ha subrayado, en el que se sucederán actuaciones musicales y numerosas sorpresas.

El alumbrado navideño llegará este año a más de 250 emplazamientos de los 21 distritos, traerá importantes novedades y continuará siendo totalmente respetuoso con la sostenibilidad ambiental a través del uso de las más modernas y eficientes tecnologías, ya que todo el alumbrado, más de 14 millones de bombillas, será tipo led.

En total, las calles de la capital se engalanarán con 131 cerezos y 7.458 cadenetas, que suman una longitud de 164 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Segovia y volver.

A ellos, se sumarán 14 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños. Por tercer año consecutivo, el alumbrado contará con luces diseñadas por niños de primero y segundo de primaria que se presentaron al concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento, un certamen cuyas propuestas ganadoras han sido transformadas en luces de Navidad.

Además, como en años anteriores, se contará con propuestas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio, a los que se sumarán las incorporaciones de las firmas Bimani, Suma Cruz y Marcos Luengo gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

Durante la campaña de Navidad 2025-2026, desde el día del encendido hasta el día de Reyes, se generó un retorno estimado de 4.109,4 millones de euros en la ciudad de Madrid, con un gasto diario medio de 89,3 millones de euros, según un informe realizado por la Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Madrid.

El árbol, en el aire

Sin embargo, las protestas de la Puerta del Sol dejan en duda la presencia de uno de los elementos estrella de la Navidad madrileña: el árbol de luces.

Asentados en Sol desde hace ya más de un mes, la acampada que protesta por la vivienda podría retrasar los preparativos de la puesta a punto del árbol de Navidad, prevista para comenzar su montaje en el mes de noviembre.

El año pasado, el montaje de la estructura comenzó el 21 de octubre. Desde el Ayuntamiento no han dado fechas concretas y han señalado esperar al mes de noviembre y ver qué ocurre con la acampada antes de tomar cualquier decisión.

El alcalde Martínez-Almeida ya mostró su preocupación por la proximidad de la campaña comercial de Navidad, una de las épocas de mayor actividad económica para los establecimientos del centro de la capital.