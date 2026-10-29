La Delegación del Gobierno anima por carta a los acampados a dejar Sol: "Las circunstancias han cambiado"

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LO ESENCIAL Las claves La Delegación del Gobierno ha enviado una carta a los interlocutores de la acampada de la Puerta del Sol pidiéndoles que la levanten tras haber transcurrido "un tiempo razonable". La iniciativa fue firmada por el exdelegado Francisco Martín antes de su dimisión y se alinea con la postura de la nueva delegada, Pilar Trinidad. La institución considera que las circunstancias han cambiado tras más de un mes de protesta, señalando además la presencia de personas en situación de sinhogarismo. Los acampados sopesan retirarse definitivamente, con la vista puesta en la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre.

La Delegación del Gobierno ha remitido una carta a los interlocutores de la acampada en la Puerta del Sol en la que les anima a levantar el campamento pasado ya "un tiempo razonable" desde su instalación y en vista de que las condiciones y reivindicaciones de la protesta "han cambiado".

Así lo han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press, que señalan que esta fue una de las últimas decisiones adoptadas por Francisco Martín antes de su dimisión, pero que van en la línea con la política de la institución y de la nueva delegada, Pilar Trinidad.

La Delegación del Gobierno remitió esta carta a las personas identificadas como interlocutores, a quienes les recordaba que desde el primer momento la institución trabajó para proteger el legítimo derecho de reunión y manifestación, pero que ya pasado "un tiempo razonable" y consideran necesario "ponerle fin" a la acampada.

La acampada se produjo inicialmente como prolongación de una manifestación por el derecho a la vivienda y contra los desahucios, con el Sindicato de Inquilinas a la cabeza. Sin embargo, ahora, más de un mes después, no queda rastro de estos promotores, el campamento se ha blindado y "las circunstancias han cambiado".

Durante todo este tiempo, desde la Delegación del Gobierno han procurado que se respetara el derecho de reunión, y consideran que ya una vez que se ha conseguido que el mensaje y las reivindicaciones de los acampados lleguen a la sociedad, es tiempo de ponerle fin.

De hecho, en una de sus últimas declaraciones ante la prensa antes de su dimisión, Martín reconoció que en la acampada se alojaban personas en situación de sinhogarismo, por lo que instó al Ayuntamiento de Madrid a actuar y tomar las medidas que fueran necesarias de cara a estas personas.

Esta carta llega en un momento en que los acampados llevan días sopesando si levantar, o no, el campamento en una Puerta del Sol que cada vez registra menos tiendas de campaña. En el horizonte queda la huelga general del 11 de noviembre, fecha en que se podría terminar de levantar la acampada.