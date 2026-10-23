José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la AVT durante el acto institucional ‘Dignidad y memoria frente al terrorismo: un compromiso de Estado’. Europa Press

Madrid amplía la zona SER con 3.161 nuevas plazas para residentes: los dos barrios que no podrán aparcar gratis

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LO ESENCIAL Las claves Madrid amplía el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en el distrito de Carabanchel con 3.161 nuevas plazas desde el 3 de noviembre. El SER llegará por primera vez al barrio de Opañel con 2.760 plazas y sumará 401 más en el barrio de San Isidro. El 94% de las nuevas plazas (2.972) serán verdes para residentes, mientras que 182 serán azules para aparcamiento de rotación. Los vecinos empadronados ya pueden solicitar la autorización de residente a través del teléfono 010, la web municipal o las oficinas de Línea Madrid.

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) llegará por primera vez al barrio de Opañel el próximo 3 de noviembre, con 2.760 plazas, y ampliará su presencia en San Isidro con otras 401.

Ambas zonas pertenecen al distrito madrileño de Carabanchel, que sumará así 3.161 plazas reguladas.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta ampliación, que contempla que el 94% de las nuevas plazas, un total de 2.972, sean verdes, destinadas principalmente a los residentes.

Las 182 restantes serán azules, para el estacionamiento de rotación. Con esta extensión, la capital superará las 183.000 plazas del SER repartidas en 13 distritos.

En Opañel, la zona regulada quedará delimitada por las calles de Oporto, Antonio Leyva, General Ricardos, Mercedes Arteaga y Portalegre. En San Isidro, la segunda fase de la ampliación abarcará el entorno comprendido entre el paseo de San Illán, el Puente de Toledo, la calle de General Ricardos y la de Comuneros de Castilla.

La ampliación se enmarca en la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que permite extender el SER previo acuerdo favorable de la junta municipal del distrito correspondiente y tras consultar a los vecinos y las asociaciones vecinales afectadas.

En este caso, la Junta Municipal de Carabanchel abrió un periodo de audiencia pública de 15 días, a partir del 27 de abril, para recabar la opinión de los residentes. El proceso concluyó con un resultado favorable a la implantación del servicio.

Cómo solicitar la autorización

Desde el pasado 5 de octubre, los vecinos empadronados en Opañel y San Isidro pueden solicitar la autorización de estacionamiento de residente para aparcar en las zonas reguladas sin exponerse a sanciones por carecer de permiso.

El Ayuntamiento puso en marcha a principios de octubre una campaña informativa mediante correos electrónicos, SMS, carteles en las comunidades de vecinos y dípticos. En ella se detallan los canales disponibles para tramitar la autorización.

Los residentes pueden realizar la gestión a través de la página web municipal, en el apartado del SER, llamando al teléfono 010 o acudiendo a cualquiera de las oficinas de atención ciudadana de Línea Madrid. También pueden dirigirse a la Oficina Especializada situada en la calle de Bustamante, 16.