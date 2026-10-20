La Junta Electoral ordena retirar a Más Madrid la lona sobre Almeida colgada en un edificio municipal: "Es partidista"

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LO ESENCIAL Las claves La Junta Electoral de Zona de Madrid exige a Más Madrid retirar en 24 horas la lona crítica contra José Luis Martínez-Almeida despliega en la calle Mayor. El organismo estima la denuncia del PP al considerar que el cartel tiene un contenido partidista y no puede exhibirse en un edificio de titularidad municipal. La pancarta reproducía un tuit de 2021 en el que Almeida respondía 'Exacto' a una publicación que afirmaba que no haría 'nada' por regular los alquileres. Rita Maestre ha criticado la medida asegurando que el alcalde 'siente vergüenza de sí mismo', aunque insiste en que los madrileños no olvidarán su gestión.

La Junta Electoral de Zona de Madrid ha ordenado a Más Madrid retirar en un plazo de 24 horas la lona contra la política de vivienda de José Luis Martínez-Almeida que la formación desplegó en la fachada de sus dependencias municipales de la calle Mayor.

El organismo considera que el cartel tiene un contenido "partidista" y que no puede exhibirse en un edificio de titularidad municipal.

Así consta en el acuerdo del organismo, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el PP denunciara el despliegue de esta lona, en la que la formación liderada por Rita Maestre buscaba recordar con esta acción el "orgullo de Almeida de no hacer nada" para "regular" el precio de los alquileres en la capital.

En concreto, reproduce el intercambio en la red social X en 2021. En aquella publicación, Más Madrid ironizaba sobre lo que haría el alcalde para regular los precios de los alquileres en la capital con una imagen en la que se leía "NADA", a la que el regidor contestó con un "Exacto".

Ahora, la Junta Electoral estima la reclamación formulada por el PP por la exhibición de un cartel "de contenido partidista en la fachada de un edificio de titularidad municipal" y requiere a Más Madrid para que, en un plazo de 24 horas desde la notificación del acuerdo, proceda a retirarlo.

Sobre ello, Rita Maestre ha lamentado que Almeida les haya "obligado" a retirar la lona que habían desplegado en la fachada de sus oficinas.

"El tuit lo publicó él solito, pero parece que siente demasiada vergüenza de sí mismo, aunque los madrileños no se van a olvidar fácilmente de esto", ha expresado a través de sus redes sociales.