El árbol de Navidad de Sol, en el aire por la acampada: de instalarlo el 21 de octubre a "esperar a noviembre" este año

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LO ESENCIAL Las claves La acampada de protesta por la vivienda en la Puerta del Sol pone en duda y podría retrasar el montaje del tradicional árbol de Navidad de Madrid. El año pasado los trabajos de instalación del abeto comenzaron el 21 de octubre, pero este año el Ayuntamiento esperará al mes de noviembre para evaluar la situación. El alcalde Martínez-Almeida mostró su preocupación por el impacto económico que la permanencia de la acampada pueda tener en los comercios del centro durante la campaña navideña. El Ayuntamiento destinará un presupuesto de 7 millones de euros al alumbrado navideño, 900.000 euros más que en el ejercicio anterior.

Madrid comienza ya a prepararse para las Navidades a dos meses vista. Desde el Ayuntamiento ya están comenzando a instalar en algunos barrios las luces ya míticas de una fecha tan significativa.

Sin embargo, las protestas de la Puerta del Sol dejan en duda la presencia de uno de sus elementos estrella: el árbol de Navidad.

Asentados en Sol desde hace ya más de tres semanas, la acampada protesta por la vivienda podría retrasar los preparativos de la puesta a punto del árbol de Navidad, prevista para comenzar su montaje en el mes de noviembre.

El año pasado, el montaje de la estructura comenzó el 21 de octubre. Desde el Ayuntamiento no han dado fechas concretas y han señalado esperar al mes de noviembre y ver qué ocurre con la acampada antes de tomar cualquier decisión.

El pasado 13 de octubre, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mostró su preocupación por la proximidad de la campaña comercial de Navidad, una de las épocas de mayor actividad económica para los establecimientos del centro de Madrid.

Según señaló, la permanencia de las tiendas de campaña podría dificultar la organización de los actos navideños, afectar al tránsito de visitantes y complicar los preparativos municipales.

Según el alcalde, los meses restantes hasta Navidad "concentran el 80% de los ingresos anuales de algunos de estos establecimientos".

Más presupuesto

El acuerdo marco para la instalación, conservación y desmontaje del alumbrado navideño está dividido en dos lotes: uno para todos los elementos a instalar en el interior a la M-30 y los arcos y abetos del exterior de la vía de circunvalación y otro para las cadenetas y cerezos luminosos de la zona exterior a la M-30.

El acuerdo, dependiente del Área de Obras y Equipamientos, tiene un plazo de ejecución de doce meses prorrogables por otros tantos y un valor estimado para 2026 de 7 millones de euros.

Se trata de 900.000 euros más que la inversión realizada en 2025, un incremento "que se hace necesario para poder dar respuesta a las demandas ciudadanas que solicitan ampliar la iluminación navideña a más espacios de la ciudad, así como para hacer frente al incremento de los costes de la mano de obra, los materiales de fabricación, los carburantes y la energía", explicaba el Ayuntamiento.

Durante la campaña de Navidad 2025-2026, desde el día del encendido hasta el día de Reyes, se generó un retorno estimado de 4.109,4 millones de euros en la ciudad de Madrid, con un gasto diario medio de 89,3 millones de euros, según el informe realizado por la Dirección General de Economía del Consistorio.