El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en los terrenos de la operación Campamento, hace tres días. Ayuntamiento de Madrid

Almeida bajará el IBI al mínimo por primera vez en la historia de Madrid: "No podemos reducirlo más por la ley"

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LO ESENCIAL Las claves El alcalde José Luis Martínez-Almeida anuncia que Madrid rebajará el IBI al tipo mínimo legal del 0,4% para el año 2027. Esta rebaja del IBI es histórica en la capital y no se puede reducir más debido a los límites fijados por la Ley reguladora de Haciendas Locales. La medida supondrá un ahorro consolidado de 245 millones de euros para los madrileños en sus recibos del impuesto. Con este ajuste al 0,4%, el tipo del IBI en Madrid se sitúa significativamente por debajo de la media nacional (0,6%) y del de ciudades como Barcelona (0,66%).

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que para 2027 se bajará el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al mínimo legal, algo que ocurre "por primera vez en su historia".

"Nos gustaría seguir bajándolo pero es imposible. Ya no podemos bajarlo más porque la Ley reguladora de Haciendas Locales establece con claridad que el tipo mínimo por el cual no se podrá bajar ya es del 0,4% y, por tanto, el año que viene esto supondrá un ahorro para los madrileños ya consolidado de 245 millones de euros en recibos del IBI en la ciudad de Madrid", ha informado Almeida en rueda de prensa, acompañado por la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, tras una Junta de Gobierno en la que se ha aprobado la propuesta de ordenanzas fiscales.

Almeida ha defendido que continúan con la senda iniciada en 2019, con su llegada a la Alcaldía, hasta llegar al tipo mínimo legal en 2027 como hace un grupo reducido de ciudades, hasta ahora únicamente Santander y Zaragoza.

"Estamos hablando de que en España el tipo medio del IBI es del 0,6% y en Barcelona es el 0,66%, por ejemplo, es decir, el tipo medio se reduce en un 50% en la ciudad de Madrid. Nos gustaría seguir bajándolo pero es imposible", ha indicado el regidor.