La 'otra Gran Vía' pierde parte de su encanto: cierran 2 de los 14 negocios centenarios que había en apenas 950 metros

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LO ESENCIAL Las claves El eje de las calles Alcalá, Mayor y Toledo ha perdido dos de sus establecimientos centenarios en los últimos dos años. La zapatería Casa Vega, fundada en 1860, y la tienda de condecoraciones Celada, abierta desde 1866, son los dos comercios emblemáticos que han echado el cierre. El fin de las actividades presenciales se debe principalmente a causas como jubilaciones sin relevo generacional y cambios en el modelo de negocio hacia la venta digital. Los pequeños comercios de barrio en la Comunidad de Madrid han sufrido una caída del 14% entre 2020 y 2024, perdiendo más de 7.000 locales.

La calle Mayor y la calle Toledo albergan hasta una docena de comercios que siguen abiertos después de más de 100 años de actividad.

Sin embargo, este espacio de menos de un kilómetro ha visto cómo el número de tiendas se ha reducido en los últimos dos años tras el cierre de dos de sus tiendas más icónicas.

En 2018, el Ayuntamiento de Madrid publicó una lista con comercios que, en aquel año, seguían abiertos después de más de cien años de actividad. Fueron las calles de Alcalá y Toledo las dos que más establecimientos albergaban, con un total de 14 en un recorrido de 950 metros.

Sitios como La Mallorquina, la confitería El Riojano, Casa Ciriaco o la Real Botica de la Reina Madre forman parte de estos comercios con más de un siglo de actividad. En cambio, desde 2024 hasta dos comercios se han visto obligados a cerrar sus puertas.

El primero de ellos es Casa Vega, una zapatería fundada en 1860 que hasta 2024 continuaba abierta en el 57 de la calle Toledo. La tienda era una antigua jalmería, es decir, un lugar donde se vendían albardillas y jaeces para las caballerías. Estaba especializada en lonas, cordelería y alpargatas.

Hasta su definitivo cierre, seguían vendiendo productos como alpargatas, cordelería, botas de vino, correas, látigos, collares, mochilas de casa y bastones, además de cencerros y aperos de labranza.

El comercio era uno de los más conocidos de la zona, con una fachada y escaparate que generaban gran atracción a los viandantes. El motivo de su cierre se podría deber a la jubilación de su dueña.

El local había tenido varias reaperturas tras su primer cierre en 2019, y en la actualidad se encuentra cerrado sin síntomas de una nueva reapertura.

El último en sumarse a la lista es Celada, situado en la calle Mayor. El establecimiento era reconocido por su especialización en galones y condecoraciones civiles y militares donde muchos coleccionistas acudían a comprar objetos llenos de historia.

El establecimiento abrió sus puertas en 1866, en la calle Rollo, y fue en 1896 cuando se trasladaron a la calle Mayor. Fundado por David Celada, el comercio fue pasando de generación en generación en generación hasta llegar a la época actual.

Tras más de 150 años, el comercio se ha visto obligado a cerrar, debido a un cambio en el modelo de negocio y jubilación generacional. La empresa familiar ha decidido cerrar su tienda física y centrarse en mantener activo el taller de producción bajo la marca Condecorarte / Condecoraciones Celada en Soto del Real, enfocando la producción y venta de forma digital.

Los comercios de siempre, en crisis

Estos cierres vuelven a poner el foco en los problemas para subsistir de los comercios de barrio, que año tras año van desapareciendo de las calles y ponen el cierre a una historia paralela a la del lugar en el que estaban.

Según el INE, en 2020 había 50.853 comercios de barrio en la Comunidad de Madrid. En 2024 la cifra se redujo a 43.769, lo que supone una caída cercana al 14%. Pero el desplome más crítico se registró en 2023, cuando en apenas doce meses cerraron cerca de 6.000 negocios, casi el 12% del total.