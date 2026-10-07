Almeida, en la presentación de la Gran Vía del Sureste. Ayuntamiento de Madrid

Almeida pone en marcha la otra 'Gran Vía' de Madrid, tan grande como el distrito Centro: 13 kilómetros y 875 árboles

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LO ESENCIAL Las claves Almeida impulsa la Gran Vía del Sureste, un eje verde de 13,7 kilómetros que conectará Valdecarros, Ensanche de Vallecas, Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros. La vía reservará un carril por sentido para el futuro Bus Rapid Transit y sumará carriles bici segregados, aceras renovadas y más espacio para peatones. La remodelación del tramo del Ensanche de Vallecas estará terminada en primavera de 2028 y transformará una avenida de alta capacidad en un conector urbano más habitable. El proyecto incluye un bulevar central de más de 21.000 m², una fuente ornamental y la plantación de 875 árboles, junto a drenaje sostenible y alumbrado LED.

Almeida ya ha visitado la llamada 'Gran Vía del Sureste', una avenida de 13 kilómetros -tan grande como todo el distrito Centro de la capital- que conectará todos los desarrollos urbanísticos de la zona y reservará un carril exclusivo por sentido para el futuro sistema de Bus Rapid Transit (BRT).

El número de kilómetros ha sido desvelado este martes por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que acompañado de la vicealcaldesa, Inma Sanz; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero; el concejal de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, y el de Vicálvaro, Ángel Ramos.

El alcalde ha visitado el Ensanche de Vallecas, donde ha mantenido un encuentro con representantes de las juntas de compensación de los desarrollos del sureste y ha conocido los trabajos de remodelación que está ejecutando el Ayuntamiento en el tramo de la Gran Vía del Sureste entre la avenida de las Suertes y la glorieta junto a la A-3.

Este proyecto estará terminado en la primavera de 2028 y se presenta con un gran eje verde de 13,7 kilómetros de longitud que conectará todos los desarrollos del sureste (Valdecarros, Ensanche de Vallecas, Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros). La infraestructura integrará movilidad sostenible, biodiversidad y espacios públicos de calidad ambiental.

Desde el Ayuntamiento han comparado su futura capacidad como eje vertebrador, en cuanto a su escala y relevancia territorial, con el papel que desempeña el paseo de la Castellana en el centro de la ciudad.

La intervención en el Ensanche de Vallecas supondrá la urbanización de un gran espacio terrizo y sin uso y la reconversión de una vía ahora sobredimensionada y concebida inicialmente como una infraestructura de alta capacidad rodada en un espacio urbano más habitable, accesible y sostenible, en palabras del Consistorio.

Para ello, se priorizará el transporte público y la movilidad peatonal y ciclista, además de crearse áreas de sombra y espacios recreativos. La intervención se concibe como un gran eje ambiental en el que la avenida pasará de ser un elemento de separación a un conector urbano.

La remodelación incluirá la reordenación completa de la sección viaria para incorporar un carril exclusivo por sentido destinado al futuro sistema de Bus Rapid Transit (BRT) que conectará todos los desarrollos del sureste.

A ello, se unirá la renovación de las actuales aceras, la adecuación de los carriles de circulación para el tráfico general y la creación de nuevos carriles bici segregados y seguros en ambas márgenes de la renovada vía urbana.

El proyecto renovará y ampliará sustancialmente los espacios peatonales, incluyendo la construcción de un gran bulevar central de más de 21.000 metros cuadrados (37,6 metros de ancho y 560 metros de largo) con zonas estanciales, áreas infantiles, biosaludables y de calistenia y espacios de descanso, ocio y paseo. Se unirá una fuente ornamental de alrededor de 180 metros cuadrados con juegos de agua e iluminación integrada.

La actuación supondrá una importante mejora de la calidad ambiental de la zona gracias a la plantación de 875 nuevos árboles, el desarrollo de una jardinería de alta densidad y diversidad vegetal, la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible y la instalación de alumbrado tipo led de alta eficiencia energética. El proyecto forma parte de la Estrategia del Sur.

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