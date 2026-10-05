Los edificios de Casa Palazuelo, Metrópolis y el de Gerenali en el centro de Madrid. E.E.

Los edificios históricos de Madrid que serán hoteles: del convento que compró un israelí al club de Metrópolis

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LO ESENCIAL Las claves Madrid tramita o ha aprobado la reconversión de una decena de edificios históricos en hoteles, impulsada por la elevada demanda turística y el auge del alojamiento de lujo. Casa Palazuelo, Bien de Interés Cultural en la calle Mayor, podrá convertirse en hotel preservando sus elementos protegidos; tres locales de planta baja mantendrán uso comercial. Entre los proyectos destacan el Radisson Collection de Alcalá 21, previsto para 2027 con 154 habitaciones, y el hotel-teatro de Pescaderías Coruñesas en Canalejas. Gran Vía, el edificio Metrópolis y antiguos inmuebles religiosos como el futuro Sir Agustín concentran nuevas aperturas y planes hoteleros con protección patrimonial.

En la ciudad de Madrid hay 332 hoteles y el 47,59% de ellos se encuentran en el distrito Centro, según los últimos datos (actualizados de este mes) del Registro de Establecimientos Turísticos de la Comunidad de Madrid.

El propio Ayuntamiento de la capital ha comentado en ocasiones la "gran demanda" que hay en cuanto a oferta turística, debido al mayor número de turistas. Eventos recientes como la visita del Papa León XIV en junio o el Gran Premio de Fórmula 1 hace unas semanas lo demuestran, con ocupaciones hoteleras de alrededor del 80 o el 85%.

Por ello, cierto es que hay varios inmuebles con historia en Madrid que se están reconvirtiendo para albergar hoteles. Además, el centro, el punto neurálgico, es una zona en la que buena parte de sus edificios forman parte del patrimonio histórico de la ciudad. Palacios, antiguos edificios de viviendas, oficinas e incluso algunos protegidos en algún aspecto.

Algunos ya llevan décadas funcionando como hoteles. Pero otros son proyectos más recientes que han requerido de planes especiales para cambiar su uso y poder convertirse en alojamientos turísticos, conservando, al mismo tiempo, sus elementos protegidos.

Muchos de ellos se definen como hoteles boutique o de lujo. Según datos actualizados de la agencia inmobiliaria Christie & Co, el 66% de los hoteles de Madrid son de cuatro o cinco estrellas.

En concreto, actualmente hay alrededor de una decena de planes especiales en tramitación o aprobados en los últimos años por el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de convertir un edificio en establecimiento hotelero.

Según datos aportados por Más Madrid, "en solo siete años, los hoteles de lujo en Madrid han crecido un 50%". "Este año abrirán nada menos que nueve hoteles nuevos de cinco estrellas. Un 20% más, operados por gigantes como Hilton, Nobu o Radisson", expresa Sara Ladra, concejala de Economía y Hacienda de la formación municipal, a Madrid Total.

"Y en 2023 se cerraron 21 operaciones de compra de edificios históricos para convertirlos en hoteles de lujo", agrega.

Y es que la agrupación ya ha manifestado en reiteradas ocasiones su posición opuesta a este hecho que tildan de "modelo de ciudad": "Una forma de entender Madrid que pone su patrimonio protegido al servicio de los fondos de inversión y los buitres", asegura Ladra.

Exterior de la Casa Palazuelo. Ayuntamiento de Madrid

En el pleno municipal de julio se aprobó uno de los últimos planes especiales de este tipo. En concreto, fue el de la histórica Casa Palazuelo, en el número 4 de la calle Mayor, que obtuvo el 'sí' en solitario del PP, la abstención de Vox y el rechazo de Más Madrid y PSOE.

Uno de los concejales de Más Madrid, José Luis Nieto, enumeraba en ese momento una lista de "edificios singulares" a los que se sumaba Casa Palazuelo, reiterando que no era un "hecho aislado".

Algunos de ellos son el edificio Metrópolis, Gran Vía 52, Pescaderías Coruñesas o el convento de las Esclavas del Sagrado Corazón.

Madrid Total ha hecho una recopilación de 10 edificios históricos que ya están tramitando o aprobaron en los últimos años su reconversión a hotel en la capital, con base en los Planes Especiales publicados en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

Casa Palazuelo

Es el caso de la ya mencionada Casa Palazuelo, ubicada en el número 4 de la calle Mayor. Es una obra del arquitecto Antonio Palacios que abrió sus puertas en 1921, proyectada inicialmente como una casa comercial ideada para albergar tiendas, oficinas y despachos. Un uso que se había mantenido hasta la fecha.

Cuenta con la "máxima protección", como lo define el propio Consistorio. De hecho, se proclamó Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento en 1997.

Interior de Casa Palazuelo. Ayuntamiento de Madrid

Se compone de dos plantas sótano, una entreplanta sótano, una planta baja a dos niveles con frentes a la calle Mayor y a la calle del Arenal, cinco plantas tipo, una planta ático con terrazas y otra de cubiertas.

La empresa detrás de esta promoción hotelera es Lutuenas S.L.U. La iniciativa plantea la implantación del uso de hospedaje en la modalidad de hotel en edificio exclusivo, salvo en tres locales de la planta baja que seguirán destinándose al uso comercial como complementario del principal.

Se trata de una sociedad que tiene como socio único a la Fundación Pablo Palazuelo, presidida por José Rodríguez-Spiteri Palazuelo. Este fue presidente también de Patrimonio Nacional hasta 2015.

"Con este plan especial el Ayuntamiento quiere garantizar, de acuerdo con la normativa vigente, la compatibilidad del nuevo uso y la garantía de que las obras que se lleven a cabo no alteren los elementos protegidos ni las características constructivas y formales del inmueble", como informó la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en una rueda de prensa hace un año.

Desde la Casa Palazuelo han explicado a este periódico que su intención es "explorar fórmulas para actualizar, en un futuro, las actividades del inmueble a su entorno, cada vez más turístico, con el fin de poder cuidarlo y mantenerlo en condiciones óptimas".

Edificio de Generali: calle Alcalá

En septiembre de 2024, el Ayuntamiento aprobó otro plan para convertir en hotel el edificio de Alcalá, 21. Actualmente, se encuentra en plena renovación y transformación para poder abrirlo en 2027.

Se trata de un inmueble de oficinas con 13 plantas incluido en el Catálogo Municipal de Edificios Protegidos. Esto obliga a su promotor, la aseguradora Generali España S.A., a salvaguardar elementos arquitectónicos como la fachada, el portal y la escalera común central.

Edificio Generali, en el número 21 de la calle Alcalá. Generali S.A

Es uno de los edificios más altos de la zona de Canajelas y en él se instalará el primer hotel Radisson Collection que tendrá la capital, de cinco estrellas. Contará con 154 habitaciones y no faltará la zona de spa y el rooftop con piscina, desde donde los huéspedes se encontrarán una gran panorámica al corazón de la capital.

Radisson Collection forma parte de la cartera de marcas de la familia Radisson, un grupo nacido en 1960 en Copenhague (Dinamarca). Son complejos pensados para un "estilo de vida lujosa" y que ya están asentados en ciudades como París, Londres, Roma, Milán, Copenhague, Lyon o Casablanca.

Además, en la misma calle Alcalá hay otro edificio en el número 17, que también forma parte de un plan especial aprobado en 2023. Se trata de un inmueble protegido construido en los años 40 que anteriormente albergaba oficinas del BBVA y es propiedad de Proactinmo, sociedad en manos de la patrimonial familiar Gubel.

Como publicó este diario y recoge el expediente del Ayuntamiento, la cadena vasca Byou Hotels es la encargada de poner en marcha este complejo. El proyecto contemplaba que fuera un establecimiento de cuatro estrellas y 60 habitaciones.

Pescaderías Coruñesas

También en Canalejas hay otro proyecto que plantea unir tres edificios históricos —en la calle del Príncipe, la propia plaza de Canalejas y la carrera de San Jerónimo— para crear un hotel-teatro, manteniendo las fachadas y la personalidad arquitectónica de cada uno.

A principios del año pasado, 2025, el pleno del Ayuntamiento aprobó su plan especial. Se trata de tres inmuebles propiedad de Pescaderías Coruñesas, una emblemática empresa española y familiar (la familia García Azpiroz) con cuatro generaciones a sus espaldas. Fue fundada en 1911 en La Coruña y trasladada a Madrid en 1917.

Antiguo Teatro Reina Victoria. Ayuntamiento de Madrid

Aunque su principal actividad es la distribución de pescados y mariscos, desde hace unos años se han vuelto un referente gastronómico de lujo en la capital.

La apertura de este futuro hotel está prevista para finales de 2027. Los tres edificios que lo albergarán se construyeron entre 1914 y 1916. Están incluidos en el Catálogo General de Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana con la máxima protección.

Inmuebles protegidos propiedad de Pescaderías Coruñesas. Ayuntamiento de Madrid

Los primeros dos edificios (Edificio Meneses y Casa de Tomás Allende) estaban destinados a uso terciario, pero vacíos desde el año 2020. El tercero es donde se ubica el obsoleto Teatro Reina Victoria -que no puede destinarse a otro uso-.

El hotel estará gestionado por Universal Music Hotels. Este grupo -perteneciente a la discográfica Universal Music- ya se encarga del hotel UMusic Teatro Albéniz. Tendrá un mínimo de 69 habitaciones, una restauración con un aforo de 270 personas, un mínimo de 616 butacas en el teatro y la generación de espacios de servicios para el teatro en el sótano (camerinos, salas de almacén escenográfico, instalaciones, salas de vestuario...).

Edificio Metrópolis

La misma zona céntrica, en el número 39 de la calle Alcalá, tiene un emblemático edificio que ha planteado uno de los proyectos hoteleros más exclusivos. En este caso, ya es una realidad, pues abrió sus puertas en enero de este año.

Renació 115 años después de la fecha de su inauguración (en 1911) convertido en Club Metrópolis, el nuevo proyecto del Grupo Paraguas. El destacado grupo de restauración de lujo en España fue fundado en Madrid en 2004 por el matrimonio formado por Sandro Silva y Marta Seco.

La compañía es también dueña de restaurantes como Ten Con Ten, Ultramarinos Quintín, Amazónico o Aarde.

Se trata de un lugar concebido como un club privado internacional que alberga también un hotel boutique de 19 habitaciones y siete espacios gastronómicos que conforman uno de los destinos más singulares de la ciudad.

Así será del club privado más esperado de Madrid: en el edificio Metrópolis E.E.

El edificio está incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos y también necesitó de un plan especial para su uso como hospedaje exclusivamente.

Hasta ahora había tenido varios usos: en un principio, de oficinas y viviendas; posteriormente fue ocupado por actividad terciaria: comercial en sótano, planta baja y primera, y oficinas desde la segunda a la sexta planta.

En Gran Vía

En la Gran Vía son varios los hoteles que han abierto en los últimos años. Uno de ellos también precisó de un plan especial por su protección. En concreto, se sitúa en el número 20 de la calle y lleva en marcha desde principios del año pasado.

Se trata de un inmueble centenario (construido en 1919) que ocupa una parcela de 643 metros cuadrados y cuenta con 11 plantas: sótano y semisótano, planta baja, entreplanta y siete pisos. Fue diseñado por el arquitecto Jerónimo Pedro Mathet para el alquiler residencial, aunque poco a poco fue albergando oficinas.

El edificio de Gran Vía, 20. Brach Hotels

Desde el Grupo Evok, marca que gestiona el hotel, cuentan en su página web que el mismo "Victor Hugo vivió allí de niño y, con el tiempo, el inmueble acogió a inquilinos ilustres como los Alfonso, una célebre dinastía de fotoperiodistas".

En 1993, siendo titular la compañía de seguros La Estrella, se consolidó el uso terciario de oficinas y se rehabilitó y acondicionó la construcción, como se cuenta en un reportaje de este diario.

Desde 2014 había pertenecido a Cajalmendralejo, que pagó 20 millones de euros en una subasta. Cinco años más tarde pasó a manos de los franceses de Zaka Investments, que compraron la construcción en noviembre de 2019 por 44 millones de euros.

Ahora funciona bajo la marca Brach de dicho grupo, con el nombre de Hôtel Evok Collection. Es un hotel cinco estrellas con 57 habitaciones, además de restaurante con bar, cabinas de tratamientos, piscina y, "como buen hotel parisino", una patisserie donde los turistas pueden "disfrutar de un café acompañado de un croissant recién horneado".

El edificio de Gran Vía, 52. Google Maps

Más abajo, en el número 52, hay otro edificio cuyo proyecto como hotel es más incipiente. De hecho, su plan especial se aprobó el pasado mes de junio en el pleno del Ayuntamiento.

Según la información publicada por el Consistorio, el proyecto está promovido por Gran Vía 52 S. A. Como se detalla en la documentación, el inmueble cuenta con un nivel 1 de protección integral.

Fue construido en 1928 como edificio de viviendas y transformado a uso de diferentes servicios terciarios y dotacionales en 1990, como sede de la compañía Esabe Express S.A. y del Hotel Gredos. Su último funcionamiento ha sido como sede de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid.

En los documentos del proyecto se detalla que la propuesta incluye su conversión en hotel que albergará un total de 91 habitaciones.

El edificio de Gran Vía, 76. Google Maps

Otro ejemplo está en el número 76, del que se aprobó su plan especial en 2023. El edificio protegido tiene previsto convertirse en un hotel con más de 100 habitaciones.

El proyecto está promovido por Bicon Capital S.L. La empresa está presidida por Pablo Ussía Valera, según la información mercantil disponible. Se trata de un descendiente de Jesús Ussía y Cubas, quien era el propietario original del inmueble. Se construyó en los años 30 con el objetivo de destinarlo a viviendas para alquilar. Posteriormente, en la parte baja, se construyó el Cine Azul, que estuvo activo hasta aproximadamente los años 50.

Dos antiguos conventos e iglesias

En el número 11 de la calle San Agustín también se está proyectando un nuevo hotel de lujo en un edificio que tiene más de un siglo. Se trata del futuro Sir Agustín, que se ubicará en la Casa Palacio del Marqués de los Vélez y Conde de Niebla.

Su historia empieza en la última década del siglo XIX, ideado como residencia de Alonso Álvarez de Toledo y Caro, marqués de los Vélez y conde de Niebla. En 1926, el palacio pasó a manos de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que lo usaron como convento y colegio.

A partir de este momento, el inmueble ha sufrido diversas reformas de acondicionamiento. La última fue en 2009, cuando se realizaron labores de modernización de los espacios, dando como resultado la superficie construida actual de 3.500 metros cuadrados.

Ahora, su nuevo dueño es la empresa Sircle Collection, con hoteles en Europa. La cara tras esta familia de establecimientos es Liran Wizman. Se trata de su fundador, propietario y CEO, un emprendedor con una larga trayectoria en este sector de casi 20 años.

La fachada de la Casa Palacio del Marqués de los Vélez y Conde de Niebla, que será el futuro hotel Sir Agustín. Nacho Uribesalazar Casa Decor 2026

Nació en Tel Aviv, Israel, aunque ahora está asentado en la capital holandesa, donde tiene la sede la marca.

La idea del proyecto incluye 33 habitaciones, un restaurante y The Cover, el concepto de club privado original de Sircle Collection.

Otro antiguo edificio religioso que también alojará turistas es el que se encuentra entre las calles de San Pedro y de la Verónica. Se trata del solar donde se ubicaba la antigua iglesia desacralizada de San Roberto Belarmino.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó en 2024 el plan especial urbanístico para su implantación. El promotor de la obra es Coming To Town S.L., empresa vinculada a Ignacio Catalán y Salvador Torrens Iglesias, según los datos mercantiles.

Sus dueños dan una idea de en lo que se puede convertir este inmueble, pues el primero nombrado es el primogénito de Antonio Catalán, presidente de AC Hotels by Marriott.

Según la información facilitada por el Consistorio, el inmueble resultante dispondrá de 2.363 metros cuadrados y 24 plazas de aparcamiento. La entrada principal del establecimiento se ubicará en la calle San Pedro, en cuya planta baja se alojarán la recepción, administración y salones comunes. Las plantas superiores acogerán las habitaciones.

Desde la recepción, se habilitará un acceso al patio, que albergará zonas comunes para los huéspedes como terraza, jardín y piscina.