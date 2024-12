Las 48 horas del 'Paseo de la Trama de Madrid': una protesta contra la corrupción al más puro estilo Hollywood

¿Imaginas un paseo de la fama, al más puro estilo Hollywood, con los nombres de algunos de los corruptos más relevantes de nuestro país? Así amaneció el pasado lunes, todavía con la resaca del puente de la Constitución, la calle de la Libertad, en el barrio de Justicia de Madrid. Una fila de estrellas protagonizadas por figuras como Rodrigo Rato o Iñaki Urdangarin decoraban una de las aceras de esta vía.

Dos hermanos publicistas, Camila y Matías Valero, fueron las mentes detrás de esta reivindicación a la que llamaron "Paseo de la Trama", en honor a la conocida atracción turística de Los Ángeles. "Queríamos recordar que la corrupción es un problema todavía presente en la sociedad y que no se debe olvidar", cuentan en conversación con EL ESPAÑOL.

"Cuando lo hicimos no sabíamos cuánto iba a durar", aseguran los Valero. Las estrellas fueron fugaces en el suelo de Madrid. No habían pasado todavía 48 horas cuando estos personajes se despidieron de la acera de la calle de la Libertad. El motivo no fue otro que el desgaste de los adhesivos.

"El martes por la mañana seguían aquí, pero estaban ya muy levantadas", cuenta a este periódico el dueño de un negocio cercano, que podía verlo todo a través del escaparate. "Hace un rato vino un barrendero y terminó de quitarlas".

A la entrada de este particular paseo, se podía leer un cartel de bienvenida: "Estas son algunas de las estrellas de la corrupción de nuestro país y han merecido su lugar en este paseo de la fama". Justo después de la última estrella, los hermanos lanzan potente un mensaje: "Hagamos visible este paseo para que nunca más tengamos que iluminar estrellas como estas".

Entre los nombres figuraban algunos como Julián Muñoz, recientemente fallecidoantiguo alcalde de Marbella, que ingresó en prisión como uno de los máximos exponentes del Caso Malaya, o Diego Torres, mano derecha de Iñaki Urdangarín.

No existía distinción de colores en esta reivindicación, pues los personajes aparecían independientemente de su ideología política. Desde Manuel Chaves, expresidente de la junta de Andalucía por el PSOE y condenado por el caso ERE, hasta Luis Bárcenas, extesorero del PP que dio nombre a su propio caso de corrupción.

Las otras estrellas del paseo Francisco Javier Guerrero: exdirector general de Trabajo en la Junta de Andalucía. Condenado por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial por el caso de los ERES.

exdirector general de Trabajo en la Junta de Andalucía. Condenado por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial por el caso de los ERES. Rodrigo Rato: exministro de Economía. Condenado por un delito continuado de apropiación indebida en la trama de las 'tarjetas black'.

exministro de Economía. Condenado por un delito continuado de apropiación indebida en la trama de las 'tarjetas black'. Iñaki Urdangarin: expresidente del Instituto Nóos y ex marido de Cristina de Borbón. Condenado por dos delitos fiscales, prevaricación, tráfico de influencias y malversación.

expresidente del Instituto Nóos y ex marido de Cristina de Borbón. Condenado por dos delitos fiscales, prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Jordi Montull: exdirector financiero del Palau de la Música. Condenado junto a su mujer por frustración a la ejecución por el caso Palau. Finalmente fue absuelto.

exdirector financiero del Palau de la Música. Condenado junto a su mujer por frustración a la ejecución por el caso Palau. Finalmente fue absuelto. Juan Antonio Roca: exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella durante el gobierno de Jesús Gil. Condenado por blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo por el caso Malaya.

exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella durante el gobierno de Jesús Gil. Condenado por blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo por el caso Malaya. Félix Millet: expresidente de la fundación Orfeón Catalán. Condenado por varios delitos de malversación y apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública en el marco del caso Palau.

expresidente de la fundación Orfeón Catalán. Condenado por varios delitos de malversación y apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública en el marco del caso Palau. Francisco Correa: empresario español. Condenado por delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y falsificación documental.

empresario español. Condenado por delitos de José Antonio Griñán: expresidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013. Condenado por malversación y prevaricación en el caso de los ERES.

La ubicación, la calle de la Libertad, a escasos pasos del metro de Chueca, da más significado a esta obra que lucha contra algunos de los casos más sonados de la historia de España. "Este paseo no glorifica, sino que señala y busca la reflexión", confirman los publicistas.

La elección de la fecha tampoco fue casualidad, pues el día 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Ambas decisiones dotaron de más simbolismo a esta acción reivindicativa planeada sobre los adoquines madrileños.

Algunas de las estrellas del 'Paseo de la Trama'

Matías Valero publicó un vídeo en sus redes sociales mostrando la iniciativa que había preparado junto a su hermana. El post ya acumula más de 400 mil visitas y decenas de miles de comentarios. Algunos echaban de menos varios nombres que ellos añadirían al palmarés, mientras otros premiaban la transparencia al no dejar fuera ninguna ideología política.

Las verdaderas estrellas

En Madrid existe un verdadero paseo de la fama que reconoce la labor de las figuras más representativas de la industria cinematográfica de nuestro país. Se encuentra en el número 13 de la calle Martín de los Heros, cercana a Plaza de España.

Nació en 2011 para conmemorar el 25 aniversario de la fundación de la Academia Española de Cine. Los míticos cines Renoir acompañan a estas estrellas, entre las que figuran nombres como el de la actriz Emma Penella o el director Pedro Almodóvar.

En sus inicios, iban a ser 25 los homenajeados, pero se han ido añadiendo nuevos nombres, a cuentagotas, durante sus 13 años de existencia. En 2015, se sumó Luis Escobar, aunque ahora su estrella ha desaparecido. La lista se cerró en 2023 con los actores Adolfo Marsillach y Enrique San Francisco.

Este paseo con denominación de origen coexistió durante poco tiempo con el que señalaba a los corruptos españoles. Una calle de 'estrellas' que quizás debería haberse convertido en avenida. Los recientes escándalos de corrupción podrían sumarse a esta lista, que tanto Camila como Matías desean que algún día deje de aumentar en número.