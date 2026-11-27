Telefónica lidera el despliegue de 5G de altas prestaciones en 18 estaciones del Metro de Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Telefónica ha desplegado cobertura 5G+ de altas prestaciones en 18 de las estaciones más concurridas del Metro de Madrid, como Sol, Nuevos Ministerios y Plaza de España. La operadora prevé ampliar el servicio a 24 estaciones antes de que finalice el año y proyecta alcanzar las 30 estaciones conectadas durante el primer trimestre de 2027. El despliegue se ha realizado mediante el sistema DAS sobre la infraestructura de Metrocall para garantizar una señal eficiente en entornos subterráneos de alta afluencia. La actuación se enmarca en la estrategia de Telefónica, cuya red 5G alcanza ya a más del 96% de la población española.

Telefónica ha liderado el despliegue de cobertura 5G de altas prestaciones en el Metro de Madrid al ofrecer el servicio Movistar 5G+ en 18 estaciones con mayor concentración de viajeros.

Entre ellas destacan Sol, Nuevos Ministerios, Plaza de Castilla, Plaza de España, Moncloa, Ópera, Embajadores, Argüelles, Manuel Becerra, Antón Martín, Atocha Renfe, Estación del Arte, Tirso de Molina, Callao, Príncipe Pío, Gregorio Marañón, Legazpi y Méndez Álvaro.

La operadora ha previsto ampliar el despliegue antes de final de año a Chamartín, Avenida de América, Diego de León, Gran Vía, Tribunal y Alonso Martínez, hasta sumar 24 estaciones.

Además, durante el primer trimestre de 2027 ha proyectado extender la cobertura 5G de altas prestaciones en seis estaciones adicionales, para alcanzar las 30.

El despliegue se ha realizado mediante el sistema DAS sobre la infraestructura de Metrocall, operador neutro participado al 60% por Cellnex y al 40% por Metro de Madrid, una solución diseñada para entornos subterráneos de alta afluencia y complejidad física que permite distribuir la señal de forma eficiente, estable y homogénea.

El director de CTIO España en Telefónica, Sergio Sánchez, ha señalado que esta llegada al suburbano se ha alineado con el propósito de acercar las tecnologías digitales a los ciudadanos en entornos exigentes.

Por su parte, el consejero delegado de Cellnex Iberia, Alfonso Álvarez, ha destacado el papel de las infraestructuras compartidas en la colaboración con Telefónica.

Esta actuación se ha enmarcado en la estrategia de Telefónica, cuya red 5G en España ha alcanzado ya a más del 96% de la población, opera en las bandas de 700 megahercios (MHz) y 3.500 MHz y cuenta con 5G Stand Alone (SA) en toda la red para habilitar servicios como network slicing o edge computing.