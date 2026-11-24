El ordenador cuántico IQM Spark se ubicará en la Universidad Politécnica de Madrid y será el tercer sistema desplegado en España fruto de la colaboración entre IQM y Telefónica.

La Comunidad de Madrid tendrá su primer ordenador cuántico de la mano de Telefónica e IQM

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid instalará su primer ordenador cuántico, el modelo IQM Spark, de la mano de Telefónica e IQM Quantum Computers. El sistema estará ubicado en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) antes de que termine el año 2026. La infraestructura permitirá a universidades, empresas, hospitales y startups diseñar y probar algoritmos en hardware cuántico real. El proyecto busca impulsar el ecosistema cuántico regional, atraer talento científico y avanzar en la soberanía tecnológica europea.

La Comunidad de Madrid da un gran paso en innovación tecnológica con la instalación de su primer ordenador cuántico.

Telefónica e IQM Quantum Computers, compañía líder mundial en computación cuántica superconductora, han alcanzado un acuerdo que permitirá fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de la región e impulsar el desarrollo de aplicaciones prácticas para empresas de toda la Comunidad de Madrid.

El sistema elegido, el IQM Spark, es una solución integral concebida para la investigación, la educación y el desarrollo en fases iniciales. Su instalación está prevista en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) antes de que termine 2026.

Gracias a esta infraestructura, universidades, hospitales, centros de investigación y startups podrán acceder directamente a hardware cuántico real para diseñar y probar algoritmos, así como adquirir los conocimientos y la experiencia necesarios para identificar futuras aplicaciones de esta tecnología.

La llegada de este equipo supondrá un gran avance para la Comunidad de Madrid, que hasta ahora no contaba con un ordenador cuántico de estas características.

El sistema se incorporará a los otros dos ordenadores cuánticos que Telefónica e IQM ya han proporcionado al CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia).

Con su puesta en marcha, la Comunidad de Madrid dispondrá de nuevas herramientas para desarrollar un ecosistema cuántico propio, en el que investigadores, empresas e instituciones puedan colaborar en la búsqueda de aplicaciones reales con impacto directo en la industria.

Este entorno también contribuirá a atraer talento, consolidar Madrid como referente en innovación digital avanzada y avanzar en la soberanía tecnológica europea.

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, asegura que “con esta iniciativa la Comunidad de Madrid da un paso más para que el conocimiento generado en nuestras universidades pueda transformarse en mejores servicios para los ciudadanos y en nuevas oportunidades para las empresas innovadoras de nuestra región, que podrán generar conocimiento en un sector con grandes posibilidades de futuro”.

“Esta apuesta debe ir acompañada de formación especializada y nuevas alianzas, para que los avances científicos se conviertan en proyectos reales y generen oportunidades de empleo y de desarrollo para la región”, ha añadido.

Borja Ochoa, presidente de Telefónica España y director general de B2B, destaca que "este proyecto supone dar un paso más en la estrecha colaboración que la compañía mantiene con la Comunidad de Madrid en el despliegue de tecnologías cuánticas, tanto en lo referente a las redes como a la encriptación y blindaje de datos críticos en sectores especialmente sensibles como la Sanidad o la Seguridad, y ahora con las posibilidades de investigación que nos ofrece la computación cuántica".

Telefónica, en su propósito de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos, empresas y Administraciones públicas a las tecnologías digitales, es la primera operadora en España que ofrece comunicaciones entre centros de datos protegidas con los nuevos estándares de criptografía postcuántica.

Asimismo, se subraya el papel de Telefónica en la construcción de un ecosistema nacional mediante el desarrollo de tecnologías, comunicaciones, centros especializados y proyectos estratégicos, con aplicaciones que van desde la investigación de fármacos contra el cáncer hasta la optimización del uso de cartón en empresas de empaquetado.

Por su parte, Jan Goetz, consejero delegado y cofundador de IQM Quantum Computers, considera que esta inversión permitirá a investigadores, estudiantes e industrias madrileñas desarrollar capacidades a largo plazo.

Según explica, "la computación cuántica alcanza su verdadero valor cuando deja de estar confinada a entornos remotos de laboratorio y se pone directamente en manos de quienes trabajan más cerca de los retos reales que puede ayudar a resolver. Este acuerdo representa un importante paso adelante para Madrid y para Europa en su ambición de liderar el desarrollo de la computación cuántica".

El proyecto también refuerza la expansión internacional de IQM, que ya ha instalado ordenadores cuánticos full-stack en Europa, Asia y Norteamérica, incluidos equipos destinados a algunos de los principales centros de supercomputación del mundo.

La compañía trabaja para extender el uso de la computación cuántica en campos como la investigación, la ciencia de materiales y la modelización financiera, entre otros.

Para ello, apuesta por facilitar a los usuarios la propiedad directa a la infraestructura tecnológica necesaria para pasar de la experimentación a aplicaciones reales con potencial de impacto.