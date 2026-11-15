Pitingo: "Ser de derechas no es ser racista ni homófobo. Yo he defendido ambas causas mucho antes de que lo hicieran otros"
El artista andaluz regresa a los escenarios con Navidades del mundo, una gira en la que celebra la diversidad, las culturas y el poder juntarnos.
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Pitingo regresa a los escenarios con la gira 'Navidades del mundo' tras dos meses de descanso y acompañado por 16 músicos, entre ellos Juan Carmona.
El artista repasa sus inicios en la 'soulería', defendiendo su pionera fusión del flamenco con la música soul y el góspel.
Defiende sus posturas políticas de derechas asegurando que no lo convierten en racista ni homófobo, y recuerda haber votado a la izquierda por los derechos LGTBIQ+.
Critica la polarización actual en España y pide a los ciudadanos no dejarse utilizar por los políticos para evitar la división social.
Pitingo (Ayamonte, 1980) es un artista que pisa fuerte. De nombre real Antonio Manuel Álvarez Vélez, es uno de esos músicos que han conseguido llegar a todos los públicos. Fuera del flamenco y dentro. Dentro del soul y fuera.
Precisamente, se dio a conocer por su particular mezcla de ambos estilos: la soulería. Con ella recorrió el mundo. Le criticaron compañeros y periodistas, los de dentro y los de fuera. Pero, dice, todos ellos se "arrepienten".
Ha vivido por todas partes. Ha conocido a muchos. Y después de tanto, ahora regresa a los escenarios después de parar tan solo dos meses. "Tenía ganas de volver", cuenta a EL ESPAÑOL.
Con esta gira, Pitingo celebra la mezcla, el entendimiento y la música. También celebra a su segunda familia y, de alguna manera, a sí mismo. Todo ello, claro, con soulería.
P.- Vuelves a los escenarios con Navidades del Mundo, ¿cómo afronta esta nueva gira?
R.- La afronto con ilusión y con responsabilidad, ponerse delante del público siempre es una responsabilidad. También con mucho respeto y mucha alegría por volver a juntarnos todos.
Hemos terminado la gira de Pitingo y punto y llevamos dos meses parados, descansando un poco todos, grabando y preparando nuevos proyectos. Estamos deseando vernos ya, porque somos una familia. Somos 16 músicos en el escenario y, como siempre digo, pasamos más tiempo entre nosotros que con nuestras propias familias. Pero es lo que hemos elegido en nuestra vida.
Son grandes artistas y, además, vuelve Juan Carmona, que es mi hermano mayor y uno de los gitanos que más quiero en este mundo.
P.- ¿Se afronta de manera distinta una gira al ir con él?
R.- Sí, se afronta con ilusión y, sobre todo, con tranquilidad. Son 20 años sin tocar juntos. Cuando volvimos a hablar de hacerlo, los dos nos emocionamos y nos hartamos de llorar.
Él es un genio. Forma parte de mí y yo de él. Es la mitad de Soulería. También hizo que mi carrera pasara por muchas cosas. Juan es indispensable en mi trayectoria, alguien muy especial.
P.- Navidades del mundo. ¿Cómo surge la idea?
R.- Navidades del mundo surge porque, al fin y al cabo, en estos 20 años de carrera he vivido muchas Navidades fuera de España. He pasado Navidades en México, en Estados Unidos, incluso en Japón, donde me tiré seis meses. También en Latinoamérica, en República Dominicana...
Quiero mostrar un poquito esas diferentes culturas. Es una unión de razas que se ve en el escenario. Se nota cuando nos miramos todos: no somos unos músicos a los que hemos llamado para que vengan a tocar. Se ve que somos una familia. Y estoy deseando que llegue.
P.- Con Soulería ha sido pionero a la hora de mezclar el flamenco con otros estilos y otras formas de entender la música. Desde hace unos años estamos viendo algo parecido en la industria. Muchos están volviendo a la raíz. ¿Se siente pionero?
R.- Bueno, yo no diría que soy pionero. En mi estilo sí creo que quizá lo fui, pero por circunstancias de la vida. No fue un producto que me crearan. Yo entonces estaba con Universal, pero mucho antes de estar con ellos, cuando tenía 10 o 12 años, escuché cantar a Aretha Franklin con Respect y a Louis Armstrong con What a Wonderful World y mi cabeza se volvió loca. Dije: "¿Esto qué es?".
Después empecé a escuchar a Marvin Gaye, Stevie Wonder, Whitney Houston, Otis Redding, Ray Charles... Me volví loco y me di cuenta de que la raza negra era muy parecida a la raza gitana. Parecida, me refiero, no en la manera de cantar, sino en la forma de sentir.
Cuando los gitanos tenemos una pena, la cantamos, pero también la convertimos en alegría. Con muy poca cosa hacemos música. Con una mesa nosotros ya montamos una fiesta. La raza negra, en general, tanto africana como afroamericana, con unas palmas hace música y armonía. Entonces dije: "Aquí pasa algo".
Me interesé desde muy chiquitito por saber por qué. Con 14 años entré en un coro de góspel. Yo era el único menos blanco, porque tampoco soy blanco blanco, los demás eran gente mulata y negra. Aprendí muchísimo y estuve muchos años sin dejar de cantar ni de estar con los grandes.
P.- Nació en Ayamonte, de padre payo y madre gitana. Al venir de dos mundos distintos, ¿cómo veían sus padres ese acercamiento a la música?
R.- A mí me daba mucha vergüenza cantar. Recuerdo que, cuando empecé a escuchar esa música soul, había un tío mío, primo hermano de mi madre y que es como un hermano de ella, un gitano de Cádiz, que me decía: "¿Esto qué es? ¿Eso qué es lo que canta? Eso no es flamenco ni es nada".
Y así pasó con muchísimos puristas y con muchísimos flamencos, como decía Enrique Morente, con muchísimos "flamencólicos". Es verdad que al principio me costó muchísimo.
Yo intentaba convencer a la gente. Cuando vine a Madrid y saqué mi primer disco, hice un disco flamenco y toda la crítica estaba conmigo. Pero cuando pasé a hacer otra cosa, empezaron las críticas.
Al principio no entendía muchas cosas. El flamenco es un mundo un poco cerrado, aunque ahora, gracias a Dios, se va abriendo.
P.- En España siempre ha habido mucho rechazo a los gitanos. ¿Cree que sigue igual de arraigado?
R.- Puede haber casos aislados, pero no es como cuando yo llegué a Madrid.
Aunque yo siempre me moví en un ambiente en el que payos y gitanos estábamos muy unidos, cuando ibas a los colegios era raro ver a un gitano. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte para integrarnos.
También he vivido el otro lado, porque mi padre es payo. He visto cómo algunos gitanos hablaban mal de mi padre o se metían conmigo por ser hijo de un payo.
Por eso intento ponerme en la piel de todo el mundo. Al ser mestizo, lo que hago es intentar entender a todos. Y creo que ahora la cosa ha cambiado mucho.
En el caso de los gitanos, sí que hay racismo. Siempre lo habrá, porque siempre habrá racistas. Pero creo que hay más ignorancia que racismo.
A veces, por no preguntar o por no informarnos, prejuzgamos a personas y nos equivocamos. Así es la vida. Seguimos aprendiendo hasta que nos vayamos.
P.- También se le ha criticado mucho por ser de derechas. ¿Cómo reacciona ante eso?
R.- A esa gente le mando un abrazo, un beso y que les regalen muchas cosas los Reyes.
Ser de derechas no es ser racista, ni homófobo, ni nada de eso. Están equivocados. Yo puedo ser de derechas en muchos aspectos, por cuestiones económicas y otras cosas.
He vivido en mi casa amenazas de ETA, yo recuerdo a mi padre cambiando de ruta y mirando todo el día a su alrededor. No podíamos decir que éramos hijos de guardia civil; teníamos que decir que éramos hijos de fontanero porque nos querían matar.
Hay cosas de este Gobierno que no me gustan, pero he votado a la izquierda. Yo voté a Zapatero, porque había una ley, la del matrimonio homosexual. Tengo mucha familia, mi hermano, por ejemplo, y él se casó. Yo dije: "Quiero que mi hermano se case". Quería que pudiera tener esa libertad.
Luego pasaron cosas y fueron los años más duros de mi vida económicamente. Decía: "Dios mío de mi corazón, ¿esto qué es? Los impuestos, estoy asfixiado".
Pero ¿adónde va ese dinero? ¿Qué ha pasado con las vías? ¿Qué ha pasado con la sanidad? ¿Qué pasa con todo? ¿Dónde va el dinero?
P.- ¿Todos estos problemas vienen del Gobierno de Pedro Sánchez?
R.- Lo que está pasando no viene solo de este Gobierno. También viene de hace tiempo. Y si llega otro Gobierno, ya veremos qué pasa. No sé lo que ocurrirá. Si lo hacen mal, también lo criticaré, sean de derechas o de izquierdas.
Nos pasamos la vida cambiando de un lado a otro. Lo que no podemos hacer es prejuzgar lo que pueda venir. No sé quién llegará ni cómo lo hará, pero, desde luego, ahora mismo sigo pensando que este Gobierno no me gusta. Lo siento mucho.
Y eso no me convierte en nada de lo que algunas personas quieren que sea, porque no lo soy. No soy homófobo ni racista. Llevo mucho tiempo defendiendo esas cosas, mucho antes de que algunos empezaran a hacerlo.
Yo me he enfrentado incluso con parte de la comunidad gitana por el tema de los homosexuales. Muchos no lo han hecho por miedo. Así que a mí no están para darme lecciones. A mí no. Se las podrán dar a otro, pero a mí no, porque saben que no.
Que sea de derechas... A lo mejor mañana soy de izquierdas si llega alguien que me gusta. Ya está. Yo quiero que las cosas se hagan bien.
No quiero que involucionemos. No quiero que se le quite a nadie ni un ápice de los derechos que tiene, porque me estaría echando tierra encima a mí mismo.
Y si hacen eso, lo diré sin ningún problema, sin pelos en la lengua.
P.- Aun así, ¿estamos tan polarizados que no podemos convivir?
A veces la gente dice cosas con una facilidad... Creo que tenemos que relajarnos todos, tanto los de un lado como los del otro. No puede haber dos Españas. De verdad, qué antiguo. Seamos un poquito más abiertos.
Los políticos, tanto unos como otros, lo que tienen que hacer es relajarse también, dejar de hablar de gilipolleces, arreglar el país y dejarnos tranquilos a nosotros. Que podamos llevarnos todos bien. Eso es lo que hay que hacer.
P.- En todas las movilizaciones que está habiendo en España, uno de los lemas que se están utilizando precisamente, sobre todo desde el Sindicato de Inquilinas, es que se ha acabado el tiempo de los políticos.
R.- El tiempo de los políticos no va a acabar en la vida, nos guste o no nos guste. Ahí hay muchos intereses.
La política va a estar ahí siempre y el poder también. Siempre, siempre.
Lo que hay que procurar es ponerlos en su sitio cuando haya que hacerlo. Eso corresponde al pueblo. Lo que no podemos hacer es aborregarnos, quedarnos en casa mirando como tontos la televisión y viendo cómo nos están haciendo polvo. Eso es lo que no podemos hacer.
En muchas cosas ya te digo que todos estamos de acuerdo, pero eso no tiene por qué separarnos, que es lo que quieren muchos.
P.- ¿Ya no hay espacio para los matices?
R.- Es que eso no existió nunca.
Yo he vivido toda la vida en mi familia, imagínate, con gitanos que son de izquierdas y otros que piensan de otra manera.
Como mi madre se casó muy jovencita, conocí a mis bisabuelos y estuve mucho tiempo con ellos. Cuando hablabas con los mayores, cada uno te contaba cómo había vivido su vida, la guerra y la posguerra.
Mi abuela decía: "A mi hermano lo mataron los franquistas y a mi tío lo mataron los republicanos por estar rezando en una iglesia". Y añadía: "Escúchame, que eran malos todo el mundo".
En una guerra civil hay maldad en todas partes. Te podía matar el vecino porque te tenía envidia.
¿Y sabes lo que dice mi abuela, que tiene 89 años? "¿Qué hacéis los jóvenes hablando de esto? Nosotros nos matamos. Eso no lo habéis visto vosotros. Nosotros decidimos no hablar más de esto. ¿Por qué estáis hablando vosotros?".
A mucha gente le interesa que nos enfrentemos, a unos y a otros. Pero yo no voy a ser esa persona. Al revés.
Tenemos que estar más unidos que nunca. Pensemos como pensemos cada uno, eso no tiene nada que ver. El ser humano tiene que ser así. No pueden separarnos.
De verdad, que no nos utilicen. Que no nos utilice ni uno ni otro. Puedes estar a un lado o al otro, pero que no nos utilicen. Hay que tener personalidad, humanidad y ya está. Eso es lo que hay que hacer.