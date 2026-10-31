Los organizadores de la acampada en Sol anuncian que levantan la protesta: un grupo se niega a abandonarla

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LO ESENCIAL Las claves Las comisiones de la Acampada 26S en la Puerta del Sol anuncian su disolución progresiva y el traslado a los barrios para preparar una huelga general el 11 de noviembre. La decisión coincide con un aviso de la Delegación del Gobierno sobre la legitimidad de poner fin a la protesta y el blindaje de la capital ante posibles disturbios de la plataforma Blocus. Un grupo de personas no vinculadas a las organizaciones oficiales se niega a abandonar la plaza, lo que genera tensiones internas entre los acampados. El movimiento reivindica como logros la convocatoria de elecciones anticipadas, la aprobación de dos Reales Decretos sobre vivienda y haber situado la explotación obrera en el debate público.

A la tercera fue la vencida. La mayoría de las comisiones que han organizado la acampada en la Puerta de Sol han anunciado este domingo su progresiva disolución, la salida de la plaza de sus integrantes y la "mudanza" a los barrios con la finalidad de preparar la huelga general del 11 de noviembre.

Esta decisión se produce después de que la Delegación del Gobierno enviase este lunes un correo electrónico a la comisión de asesoría legal de la acampada en Sol para comunicarle que "podría resultar legítimo ponerle fin" a la concentración y el mismo día que la capital se blinda ante la amenaza de posibles disturbios y saqueos por las nuevas convocatorias de la plataforma Blocus.

"Desde Acampada 26S, comenzamos la llamada mudanza a los barrios para transmutar en un movimiento social y de clase trabajadora, comprendido como Movimiento 26S", con el objetivo de "preparar la huelga general" señala un comunicado del movimiento Acampada 26S, al que ha tenido acceso EFE.

Pese a reconocer un "desgaste de las fuerzas", el Movimiento 26S asegura que "inicia una nueva etapa" dejando claro que "ninguna de estas decisiones fue ordenada por un órgano de gobierno, sino que respondió a una percepción compartida de las cosas".

Y en este sentido apunta lo siguiente. "Esto no significa que termine todo aquello que hemos construido. Las redes de apoyo, los vínculos y las formas de organización que han surgido durante estos días continuarán tomando distintas formas, respondiendo a las necesidades que siguen presentes".

En el comunicado, las comisiones dan cuenta de sus "victorias" entre las que señalan, "una convocatoria de elecciones anticipadas", la "aprobación de dos Reales Decretos en materia de vivienda" así como "movilizar todo el discurso público en torno al problema de la vivienda y la explotación de la clase obrera".

Sobre el terreno, ya no hay ninguna organización ni comisión presente en Sol salvo la constituida por las personas sin hogar.

No obstante, según ha podido constatar EFE y tras hablar con varios de los acampados, existe mucha tensión porque hay un grupo de personas que no pertenecen a ninguna organización ni comisión que no quieren abandonar la plaza, frente aquellos que sí lo van a hacer.

Por el momento, los integrantes de las comisiones han explicado a EFE su intención de marcharse progresivamente, poco a poco, si bien el ritmo es lento y apenas hay movimientos de tiendas.

Asimismo, los acampados no ocultan su "miedo" a la amenaza de posibles disturbios y saqueos por las nuevas convocatorias de la plataforma Blocus en diferentes puntos de España, como Madrid, teniendo en cuenta que la alerta es máxima no solo en 'la milla de oro' sino en establecimientos de la calle Alcalá.