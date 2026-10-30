Eva Isanta: "Estamos perdiendo mucho la espontaneidad, parece que tenemos que decantarnos por una forma de pensar"

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LO ESENCIAL Las claves Eva Isanta se incorpora al reparto de la obra 'Un Dios Salvaje' en el Teatro Alcázar junto a Luis Merlo, Clara Sanchis y Juanan Lumbreras. La actriz reflexiona sobre la sociedad actual y afirma que estamos en una 'olla a presión', perdiendo espontaneidad y muy polarizados por el sistema. Isanta apoya las protestas y la acampada de los jóvenes en la Puerta del Sol por la vivienda, señalando que a la juventud le toca coger el tren de la historia.

Eva Isanta se enfrenta a Un Dios Salvaje. Aquello que vive dentro de nosotros y que nos hace volvernos irracionales, irascibles e incorregibles.

Lo hace en el Teatro Alcázar junto con un viejo amigo, Luis Merlo, y dos nuevos, Clara Sanchis y Juanan Lumbreras. Aunque está entre tres actores "brillantes", reconoce que está "nerviosa".

Es la segunda temporada de la obra en Madrid y todo el reparto —los cuatro actores— repite menos Isanta, que se incorpora en esta nueva tanda de representaciones. Dice que todavía está buscando "su Verónica".

Su Verónica se reúne junto con su marido con otra pareja después de que sus hijos se hayan peleado en el colegio. El conflicto está asegurado.

Lo que en un principio parece una conversación entre adultos para resolver el enfrentamiento de los niños acaba convirtiéndose en una pelea en la que salen a la luz las tensiones y frustraciones de los cuatro.

Eva Isanta. Alejandro Ernesto EL ESPAÑOL

Los personajes empiezan en calma, manteniendo las formas, pero poco a poco van dejando atrás las convenciones sociales y mostrando su lado más instintivo.

Los dos matrimonios cambian de bando, se enfrentan entre ellos y terminan sacando a relucir problemas que van mucho más allá de la pelea de sus hijos. Todo ello, ante todo, con mucho humor.

El diálogo inicial que pretendían los matrimonios se convierte en una charla incómoda, errática e, incluso, agresiva. Todos dejan salir su dios salvaje. Pero para Eva Isanta, pareciera que ahora todos lo sacamos más a menudo.

"Estamos en un momento muy extraño", cuenta Isanta a EL ESPAÑOL. Parece que nos encontramos en una "olla a presión", asegura.

Su diagnóstico se basa en una premisa: "Ahora estamos muy polarizados por el sistema y por nosotros mismos".

"Estamos perdiendo mucho la espontaneidad", se lamenta. "Parece que tenemos que decantarnos por una forma de ser, de vivir o de pensar".

Eva Isanta. Alejandro Ernesto EL ESPAÑOL

Pero para la actriz, "el ser humano es mucho más evolutivo y mucho más variable, y mucho más complejo y mucho más contradictorio".

La juventud

Charla con EL ESPAÑOL en el Teatro Alcázar, en el patio de butacas, después de que la actriz haya afrontado decenas de entrevistas de otros compañeros. Aun así, tiene energía y ganas de salir al escenario. Algo que sucederá en pocas horas.

A pesar de que está centrada en la obra, a pocos metros del teatro está sucediendo algo histórico. Cientos de jóvenes acampan en Sol. Protestan por la vivienda, por la vida precaria, por las condiciones a las que se someten y que el Gobierno de Pedro Sánchez ha permitido.

Eva Isanta sabe mucho de lo que están viviendo. De hecho, el mundo de la interpretación se mueve en un sector marcado por la precariedad. En 2024, los trabajadores de este ámbito tuvieron un salario medio anual de 20.383 euros, un 31% menos que la media nacional, según los últimos datos del INE.

Por eso, Isanta cuenta que sus inicios como actriz se asemejaron a las condiciones de vida que se denuncian desde la acampada.

"Yo creo que la juventud es necesaria, la revolución y el movimiento", cuenta sobre lo que sucedía mientras hablaba en Sol.

Después de que miles de personas se manifestaran en Madrid el pasado 26 de septiembre, muchas de ellas —100 en un principio— comenzaron a acampar en la madrileña Puerta del Sol.

Con ello buscaban que el Consejo de Ministros aprobara el ‘decreto Maricarmen’. Un texto en el que se pedían más medidas respecto a la vivienda para que el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 71 viviendo en su casa en el Retiro, no volviera a suceder.

Eva Isanta. Alejandro Ernesto EL ESPAÑOL

Lo que sucedió después —y tras hablar con Eva Isanta— fue el principio de un cambio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones y España votará el 29 de noviembre. Ni los casos de corrupción, ni la falta de presupuestos, ni las múltiples polémicas. Lo que ha hecho caer al Gobierno ha sido la organización de los jóvenes para defender su derecho a una vivienda.

De ese tipo de política se acuerda Isanta. Ella ya actuó para "cambiar el mundo que quería cambiar y creo que hay que seguir haciéndolo".

"Yo ahora lo hago de manera privada, antes lo hacía de manera pública y me parece que esto es un mal necesario o un bien necesario, según se mire", cuenta.

"Yo creo que el inconformismo está cuando lo tienes que tener y no quiere decir que yo haya dejado, que yo ahora sea conformista, en absoluto. Lo que pasa es que lo veo desde otro sitio. Cada uno tenemos un viaje, un proceso de vida y yo creo que a la juventud le toca coger el tren de la historia a tiempo".

Por el momento, ya han conseguido unas elecciones generales.