Una iniciativa que sorprende a los vecinos del norte de la capital, ofrece recompensas directas en el centro comercial durante el fin de semana y suma una causa solidaria con el Hospital La Paz.

Caleido llena de globos el norte de Madrid: cómo conseguir premios directos de hasta 3.000 € este viernes y sábado

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LO ESENCIAL Las claves Las calles del norte de Madrid han amanecido con cientos de globos repartidos como parte de una iniciativa de Caleido para sorprender a los vecinos. Escanear el código QR de los globos activa una donación solidaria de un euro por persona al Hospital Universitario La Paz. Este viernes y sábado, los asistentes a la Sala de Eventos de Caleido podrán pinchar un globo para ganar premios directos de un fondo total de 3.000 euros. Para conseguir los premios es necesario pertenecer al Club Caleido y acudir en los horarios fijados para el fin de semana.

Madrid se ha despertado este martes con una sorpresa: cientos de globos repartidos por las calles del norte de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por Caleido, busca llevar su marca a la calle, alegrar el día a los madrileños y compartir con ellos el mismo espíritu cercano con el que recibe cada jornada a sus visitantes.

Para extender la experiencia, este viernes 23 y el sábado 24 de octubre, Caleido trasladará la acción a su Sala de Eventos, donde cientos de globos esconderán premios directos por un valor total de 3.000 euros.

Una oportunidad para disfrutar de un plan diferente, descubrir este espacio del norte de Madrid y llevarse una recompensa sin necesidad de participar en ningún sorteo.

Además, la propuesta incluye un componente solidario: cada globo incorpora un código QR que permite activar una donación de un euro por persona al Hospital Universitario La Paz.

Caleido llena de globos el norte de Madrid

Un globo y una sonrisa

La acción comenzó de madrugada, cuando los globos aparecieron en numerosas calles del entorno de Caleido.

El objetivo era sencillo y sin mayores pretensiones: sorprender a los vecinos al salir de casa, robarles una sonrisa y trasladar al espacio urbano la esencia del centro.

El globo no es un elemento elegido al azar. Una de las señas de identidad más reconocibles de Caleido es precisamente su escultura de globos, situada en el acceso principal, a los pies de la torre.

La iniciativa lleva ese símbolo más allá de sus instalaciones para convertirlo en el centro de una acción callejera que busca despertar la curiosidad de quien se encuentre algo inesperado en su barrio.

La mecánica también es sencilla: basta con escanear el código QR impreso en uno de los globos para acceder a la página habilitada para la campaña.

Como un valor añadido a la activación, por cada persona que entre en esa plataforma, Caleido donará un euro al Hospital Universitario La Paz de Madrid, con el que mantiene una colaboración desde hace tiempo.

Así, la curiosidad de interactuar con el globo se convierte también en un gesto que apoya una causa solidaria.

Las calles del norte de Madrid aparecen llenas de globos. Cedida.

Cómo conseguir uno de los premios de Caleido este fin de semana

Aquellos que no hayan tenido la suerte de toparse con un globo en su calle —o quienes quieran conseguir el suyo— tienen la oportunidad de sumarse a la iniciativa este fin de semana en la Sala de Eventos de los Jardines de Caleido.

Allí, los visitantes podrán elegir uno de los cientos de globos disponibles, pincharlo y descubrir el premio que esconde. La campaña reúne recompensas por un valor total de 3.000 euros.

Para participar, hay que cumplir dos condiciones: acercarse a la Sala de Eventos y formar parte del Club Caleido. No habrá sorteos: cada globo guarda un premio directo.

Estas son las fechas y los horarios para participar:

Viernes 23 de octubre: de 16:00 a 20:00 horas.

Sábado 24 de octubre: de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

¿Y qué se puede ganar? La propuesta incluye desayunos, tarjetas regalo, cenas y actividades, entre otras recompensas.

Una fórmula que convierte la visita en un plan diferente para quienes quieran acercarse a conocer el espacio.

Además, Caleido dispone de parking gratuito durante los fines de semana, con acceso a través del túnel de Cinco Torres.

Las calles del norte de Madrid aparecen llenas de globos. Cedida.

Caleido, un punto de encuentro en el norte de Madrid

Situado en el paseo de la Castellana, 259 E, Caleido se presenta como un espacio abierto que reúne propuestas de moda, ocio, gastronomía, arte, cultura e innovación. Integrado en el entorno empresarial de Cinco Torres Business Area, combina zonas verdes y áreas comerciales con diferentes experiencias para visitantes.

Entre sus instalaciones se encuentran el campus universitario vertical del IE y el centro de salud y bienestar Olympia, de Grupo Quirónsalud, además de espacios de restauración y zonas al aire libre.