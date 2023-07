"I can’t stand it no more" Peter Frampton

La AIReF publica todos los meses su estimación del PIB en tiempo real, y el dato inter-trimestral refleja una significativa desaceleración tras una muy pobre recuperación. Es increíble que el gobierno siga repitiendo que la economía española va como una moto. Entre el 2 de mayo y el 20 de julio la AIReF ha cercenado su estimación de crecimiento del PIB en el trimestre a una cifra de estancamiento (0,1%) tras bajar sus previsiones un 90% en menos de un mes. Es preocupante que, según la AIReF, el PIB solo se quede un 0,2% por encima del nivel pre-pandemia en julio tras el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, la recuperación del turismo y 79.000 millones de euros de fondos europeos. Esto deja a España como la última economía de las comparables en recuperar el PIB de 2019, siendo la que más fondos europeos ha recibido junto a Italia. España ha sido la última economía de las comparables en recuperar el PIB de 2019 En la legislatura de Sánchez se ha acudido a un "dopaje" sin precedentes, un apalancamiento máximo de la economía al ciclo económico desde varios frentes: Disparar el empleo público. El empleo público financiado con deuda se ha disparado y crece mucho más que el privado. En la legislatura de Sánchez y Díaz ha aumentado el número de funcionarios en 388.500 personas, lo que supone que más del 40% del empleo "creado" en esta legislatura es del sector público, la mayoría en el epígrafe de "otros". Disparar el déficit estructural. Sánchez heredó un déficit del 2,6% del PIB y va a dejar casi el doble, el 4,1 %, según la AIReF. Adicionalmente, el déficit estructural -el que se genera crezca la economía o no- se ha desbocado. Según las propias estimaciones de la Comisión Europea y el FMI, el déficit anual de España seguirá siendo uno de los más elevados de la eurozona si continúa la misma política económica que sufrimos. El FMI alerta además que el déficit público en España se atascará en torno al 4% hasta 2028. Desequilibrios fiscales inasumibles. El gobierno ha tirado con bala de rey y se ha apalancado masivamente utilizando ingresos extraordinarios y coyunturales por la inflación que disfrazan un aumento del gasto consolidado y anualizado. Tanto los fondos europeos, un ingreso coyuntural, como el efecto en la recaudación de la inflación hacen que el déficit anual normalizado sea mucho mayor. El FMI alerta además que el déficit público en España se atascará en torno al 4% hasta 2028. Una deuda disparada. Según el Banco de España, la deuda pública durante la legislatura de Sánchez y Díaz ha aumentado en 376.000 millones, el mayor aumento en un periodo similar de la historia reciente. Es un aumento del 12% de deuda sobre el PIB para un incremento de 0,2% del PIB… Estancamiento endeudado. Es peor, porque la deuda total de las administraciones públicas supera los 1,9 billones de euros y alcanza casi el 140% del PIB. Un inexistente efecto multiplicador de los fondos europeos. Sánchez y Díaz han despilfarrado casi 80.000 millones de euros de fondos europeos cuya ejecución y detalle de proyectos es desconocido. Ese efecto sobre el PIB y los ingresos disfraza el crecimiento real excluyendo elementos extraordinarios. No podemos olvidar que la contabilidad nacional refleja que España lleva dos trimestres con la demanda nacional en contracción. Todos estos factores han apalancado de manera muy agresiva la economía española al ciclo económico con el objetivo de acelerar la recuperación, y no se ha conseguido ni fortalecer el rebote ni reducir los riesgos porque se deja una economía más frágil a vientos de cara futuros. El problema económico de España no se va a solucionar con gradualismos. El aumento del endeudamiento con las administraciones de Zapatero, la de Rajoy (cuyo aumento de deuda incluye el importante agujero heredado) y de Sánchez demuestra el enorme fracaso de consolidar y mantener gasto improductivo y no llevar a cabo la urgente reforma de la administración pública. El gasto público ha aumentado en más de 130.000 millones de euros con Sánchez y, a pesar de contar con ingresos récord, han sido incapaces de embridar el déficit estructural. Vamos a dar una oportunidad a la paz, al diálogo y a la negociación. Si eso fracasara veremos qué hay que hacer José Manuel García-Margallo, Ministro de exteriores La gravísima situación económica de España es que seguimos perdiendo puestos con respecto a la Unión Europea en renta per cápita, empleo, crecimiento del sector privado y salarios. Nos empobrecen con la excusa de que no se puede hacer nada más mientras el sector público alcanza un tamaño desproporcionado para lo que es la economía española. Tenemos una fiscalidad y un gasto público de país rico mientras la realidad del tejido productivo es que somos un país de microempresas y las familias se empobrecen mientras los políticos extractivos consideran "rico" a alguien que gane 40.000 euros brutos anuales trabajando para pagar impuestos. Este año el día de la liberación fiscal para el contribuyente medio español llegará el 29 de julio. Desde el uno de enero hasta casi una semana después de las elecciones, todo su trabajo se ha dedicado a pagar impuestos. El gran problema de España es el elevadísimo esfuerzo fiscal y la equivocada política de mantener y consolidar gasto improductivo sin reformar la administración pública.