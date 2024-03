La facturación del sector sanitario privado supera los 75.134 millones de euros, un 5,6% del PIB

La Fundación IDIS ha presentado este miércoles el informe "Monitor de la actividad empresarial en el sector sanitario español". Un análisis que recopila diferentes indicadores: económico, empleo, inversión, formación, etc. La organización califica al sector como "uno de los pilares clave de la economía española". Y así lo ponen de manifiesto las cifras que recoge el informe.

La facturación de las empresas de esta industria supera los 75.134 millones de euros y supone un 5,6% del PIB. Para calcular esta cifra, el IDIS ha tenido en cuenta los diferentes subsectores que componen la sanidad: aseguradoras, grupos hospitalarios, industria farmacéutica, tecnología sanitaria y empresas gestoras de residencias, por mencionar algunos.

Por ejemplo, la gestión de hospitales privados generó en 2022 un volumen de negocio de 12.400 millones de euros. Los seguros de salud facturaron 10.908 millones en 2022, mientras que la industria farmacéutica incrementó sus ventas al exterior en un 55%, hasta alcanzar los 27.442 millones de euros.

El tejido empresarial de la industria sanitaria está compuesto por 198.869 compañías, lo que supone el 5,7% del total de entidades en España. Esto le hace "uno de los principales generadores e impulsores de empleo", señala el informe del IDIS

En concreto, este sector da trabajo a más de un millón de personas en nuestro país (tanto directo como indirecto). Se estima que el número total de trabajadores en el sector asegurador para salud asciende a casi 7.000 personas, en oficinas de farmacia se superan los 70.000 y en el sector sociosanitario suben hasta los 160.000 empleados.

Asistencia sanitaria e investigación

Otros datos que recoge el análisis del IDIS son los relacionados con la asistencia sanitaria. Así, el 55,6% de los hospitales en España son de titularidad privada, lo que supone que el 32% de las camas hospitalarias en España y el 70,5% de los centros sociosanitarios.

En los centros hospitalarios privados se llevan a cabo el 31% de las cirugías y el 24% de las altas y las urgencias de nuestro país. En términos de equipamiento de alta tecnología, cuenta con el 52% de las resonancias magnéticas.

Con estas cifras, Juan Abarca, presidente de la organización, ha señalado que "sin colaboración público privada no habría sistema sanitario". En esta línea, Carlos Rus, presidente de ASPE, ha añadido que la privada "es un aliado flexible y un recurso estratégico".

De hecho, el informe de la Fundación IDIS ha analizado qué pasaría si la sanidad pública dejase de contar con la privada. Así, las listas de espera crecerían un 153%, el tiempo medio sumaría 58 días más y los costes subirían entre 1.200 y 2.700 millones de euros.

En cuanto a la investigación de nuevas terapias, de los 900 ensayos clínicos que se autorizaron el pasado año, el 86% está financiados con fondos privados. A esto se suma que el 34,8% de las patentes presentadas fueron de carácter privado

Todos estos indicadores ponen de manifiesto que "sin iniciativa privada no hay fármacos, no hay vacunas, no hay gases medicinales, no hay transporte sanitario, ni recursos residenciales y asistenciales para dar respuesta a la demanda social", ha incidido Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.