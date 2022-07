Las vacunas contra la Covid-19 de AstraZeneca y Pfizer salvaron más de 12 millones de vidas en un año

Las vacunas contra la Covid-19 han salvado más de 20 millones de vidas en todo el mundo entre diciembre de 2020 -mes en el que comenzó la campaña de inmunización a nivel mundial- y el mismo mes de 2021. Pero son dos de los antígenos que se han desarrollado los que más han contribuido: los de AstraZeneca y Pfizer.

En concreto, la vacuna frente al coronavirus de AstraZeneca salvó 6,3 millones de vidas, mientras que la desarrollada por Pfizer y BioNTech, 5,9 millones de vidas. Así se desprende del último análisis elaborado por Airfinity a partir del estudio publicado por el Imperial College London.

Las razones de que estos hayan sido los antígenos que más vidas han salvado desde el inicio de la campaña de vacunación son las altas capacidades de producción de las farmacéuticas. Y, en el caso de AstraZeneca, ser la vacuna que se usó en población mayor en el caso de naciones desarrolladas y también en países con sistemas sanitarios más débiles, según explica el director de análisis de Airfinity, Matt Linley.

No es de extrañar que la vacuna contra la Covid de AstraZeneca sea la que más vidas ha salvado. Y es que esta ha sido la más utilizada. En concreto, este antígeno se está administrando en 182 países del mundo, según los datos de Our World in Data. En España, cabe recordar que dejó de utilizarse en julio de 2021.

Por detrás de la vacuna desarrollada por la compañía anglosueca y la Universidad de Oxford, la segunda más utilizada es la de Pfizer y BioNTech. En total, son 151 países los que están administrando sus dosis.

Número de vidas salvadas gracias a las vacunas contra la Covid. Airfinity.

Pero estas dos vacunas no han sido las únicas que han contribuido en la tarea de acabar con la pandemia de la Covid-19. De acuerdo con los datos de Airfinity, la de Sinovac ha permitido salvar más de dos millones de vidas.

Por detrás, se sitúa el antígeno desarrollado por la compañía estadounidense Moderna. En este caso, las dosis fabricadas por esta farmacéutica han permitido salvar 1,73 millones de vidas. Por su parte, la de Sinovac ha logrado salvar algo más de un millón de vidas.

Campaña de vacunación

Actualmente, el 66,7% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra la Covid-19, según los datos que recopila Our World in Data. En concreto, se han administrado 12.200 millones de dosis en todo el mundo.

Ahora, los países están inmersos en campañas de vacunación de las dosis de refuerzo. Por el momento, se ha recomendado la administración de una tercera vacuna a toda la población y una cuarta dosis a los mayores de 60 años.

Las compañías farmacéuticas llevan meses trabajando en nuevas versiones de sus vacunas con el objetivo de adaptarlas a las nuevas variantes del coronavirus. Unos antígenos que aún deben esperar a ser autorizadas por los órganos reguladores.

En el caso de Europa, el jefe de Estrategia de Amenazas Sanitarias Biológicas y Vacunas de la EMA, Marco Cavalieri, dijo que el organismo prevé aprobar las vacunas contra la Covid-19 adaptadas a ómicron y otras variantes en septiembre.

Mientras tanto, las compañías farmacéuticas están poniendo a punto sus líneas de producción. Según las previsiones de Airfinity, solo entre Pfizer y Moderna se producirán un total de 513 millones de vacunas adaptadas a ómicron en 2022.

