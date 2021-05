El 25% de los médicos españoles vio reducidos sus ingresos durante la Covid-19

Uno de cada cuatro médicos españoles ha visto disminuir su salario durante la pandemia de la Covid-19. Así lo refleja el último estudio elaborado por MedScape España con una muestra de 1.260 profesionales sanitarios.

Según los datos publicados por el portal sanitario, el 26% de los profesionales encuestados ha tenido menos ingresos que el año anterior. De ellos, un tercio vio mermados sus ingresos entre el 11% y el 25%.

Los afectados salarialmente por la Covid culpan al cierre de consultas externas de su baja remuneración económica. Y es que, la clausura de pequeños centros privados y públicos extrahospitalarios por la saturación de los hospitales y la primera ola ha supuesto una reducción de salarios.

Profesionales que incrementaban su base salarial con trabajos externos vieron como esa fuente de ingresos cerraba temporalmente. Según los resultados del estudio, el 35% de los encuestados culpa a la pandemia de ser la causa de la reducción de sus ingresos. Bien por pérdida de trabajo, por las reducciones de jornada o a causa de la disminución del número de pacientes atendidos.

Gráfico elaborado por MedScape sobre las horas que trabajaron los médicos durante la Covid.

Las mayores diferencias se encontraban entre los profesionales extrahospitalarios (94%) y los hospitalarios (78%). También hay diferencias en el sexo: los hombres sufrieron una mayor reducción de su salario que las mujeres.

Pero, sea o no culpa de la Covid-19, lo que es cierto es que los sanitarios no están de acuerdo con sus salarios. Según el estudio, el 86% de los médicos considera no estar bien remunerado. Siendo los más inconformistas los jóvenes de entre 25 y 39 años. En su caso, el porcentaje subió hasta el 89%.

Para solucionar estos bajos sueldos, los médicos dan algunas pautas. Más de la mitad de ellos considera que su salario se debería incrementar entre un 15% y un 50%.

Los médicos españoles consideran que su sueldo se ha reducido por la reducción de horas.

Según los datos obtenidos por el estudio, la remuneración media de un médico es de 47.000 euros, siendo los no especialistas los que menos cobran (45.000 euros). Existe, además, una marcada brecha de género: los hombres cobran una media de 53.000 euros, mientras que las mujeres perciben unos 39.000 euros.

La experiencia, como en la vida, también es un plus. Los más veteranos (mayores de 55 años) son los mejor remunerados, con una media de 49.000 euros. Les siguen los más jóvenes (de 25 a 39 años), que ganan 2.000 euros brutos más que los profesionales de mediana edad (40 a 54 años). Mientras que en los veteranos es su antigüedad la razón de su rango salarial, en los más jóvenes se debe a las horas extras que realizan.

Pero que su sueldo haya bajado no es algo que esté ligado a ejercer menos horas. Según MedScape, el cómputo de horas semanales ha pasado de 49 a 50 en la actualidad. En la única área en la que ha descendido el tiempo trabajado es en las consultas particulares, algo que tiene mucho que ver con la caída de los salarios.