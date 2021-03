La EMA dice que no hay motivos para restringir el uso de AstraZeneca en ningún grupo de edad

Tras examinar la última información disponible sobre los casos raros de trombosis asociados con un bajo número de plaquetas, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha confirmado este miércoles su conclusión inicial de que los beneficios de la vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca superan a los riesgos de efectos secundarios.

"De acuerdo con el conocimiento científico actual, no hay ninguna prueba que justifique restringir el uso de esta vacuna en ningún grupo de población", ha asegurado la directora de la EMA, Emer Cooke, en una rueda de prensa. Alemania no está de acuerdo con este análisis y no vacunará a los menores de 60 años con AstraZeneca por considerar que sí hay riesgos. En contraste, España concentra el uso de esta marca en los menores de 65 años.

Hasta ahora, la revisión por parte de la EMA de los casos de trombosis en personas vacunadas con AstraZeneca "no ha identificado ningún factor de riesgo específico -como la edad, el sexo o un historial médico previo de trastornos de la coagulación- para estos eventos muy raros. No se ha probado un vínculo causal con la vacuna, pero es posible y se continúan los análisis".

La Agencia Europea del Medicamento sigue opinando que "los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención de COVID-19, con el riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riesgos de efectos secundarios". "Nuestra posición no ha cambiado", asegura Cooke

El nuevo dictamen de la EMA se produce tras la reunión de un grupo de expertos ad hoc el pasado lunes. En ella participaron científicos externos independientes con una variedad de especialidades médicas, incluidos hematólogos, neurólogos y epidemiólogos.

En total, se han revisado un total de 62 casos de trombosis cerebral asociada a un bajo número de plaquetas, de los cuales 44 se han producido en Europa. La población expuesta a la vacuna de AstraZeneca durante el mismo periodo es de 9,2 millones de personas.

Con todos los datos reunidos, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA tiene previsto hacer las recomendaciones necesarias para minimizar los riesgos y proteger la salud de los pacientes. Unas recomendaciones que se formalizarán tras la reunión programada entre el 6 y el 9 de abril.

Las personas vacunadas deben ser conscientes de la remota posibilidad de que se produzcan estos tipos muy raros de coágulos de sangre. Si tienen síntomas que sugieran problemas de coagulación como se describe en la información del producto, deben buscar atención médica inmediata e informar a los profesionales de la salud sobre su vacunación reciente, señala la EMA.