Gilead cree que la OMS se basa en datos no revisados en su consejo de no usar remdesivir

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido un informe en el que desaconseja el uso del medicamento para la Covid-19 de Gilead, remdesivir, en pacientes ingresados por este virus. El Grupo de Elaboración de Directrices de la organización argumenta que “no hay evidencia de que este antiviral mejore la supervivencia o reduzca la necesidad de recibir ventilación”.

En un comunicado, la compañía ha explicado que “las directrices de la OMS se basan en datos del ensayo clínico Solidarity -dirigido por la propia organización-, que no están disponibles y no han sido revisados por pares”. Es decir, el trabajo no ha sido evaluado por los científicos.

Además, Gilead ha incidido en que “los resultados publicados hasta la fecha -del ensayo de la OMS- son incompatibles con pruebas más sólidas del ensayo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAD) y los ensayos abiertos de Gilead, cuyos resultados han validado el beneficio clínico de Veklury (remdesivir)”.

Los resultados de este estudio (ACTT-1) “sí han sido revisados y publicados en la revista científica New England Journal of Medicine y han respaldado la inclusión de remdesivir en múltiples pautas de tratamiento”. Además, cabe recordar, que este antiviral ha sido aprobado por las agencias regulatorias en aproximadamente 50 países, también en la Unión Europea.

En este ensayo clínico, el antiviral “ha demostrado una recuperación cinco días más rápida en los pacientes hospitalizados por Covid-19 en general y una recuperación siete días más rápida en las personas que requieren soporte de oxígeno al inicio del estudio, en comparación con el placebo”.

Para Gilead es una decepción que las pautas de la OMS “parezcan ignorar esta evidencia en un momento en que los casos están aumentando drásticamente en todo el mundo”.