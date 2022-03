Cabify, Ecooltra, Zity y Moovit se destacan como los servicios de movilidad más utilizados en España durante 2021

Pese al gran número de nuevos operadores que durante los últimos años han llegado a las ciudades españolas, las métricas sobre su utilización son poco conocidas. La llegada de las VTC, los vehículos compartidos o las modernizaciones en materia de transporte público está cambiando el panorama del sector en los núcleos urbanos pero ¿qué empresas lideran los diferentes segmentos?

Smartme Analytics, compañía de data observacional, ha realizado un estudio sobre los principales servicios de movilidad urbana en España en 2021 que da respuesta a esta pregunta. Según las conclusiones de su informe Cabify, en el sector Taxi y VTC; Ecooltra, en el de motosharing; Zity, en carsharing; y Moovit, en lo que se refiere al transporte público, son los servicios de movilidad con mayor cuota de mercado en sus segmentos.

Las apps de contratación de servicios de transporte privado más usadas son Cabify y Uber, que se mantienen líderes en el sector con una cuota de mercado del 55% y 54,6%, respectivamente. En el ránking general les siguen a mucha distancia Free Now (15,3%), Bolt (12,3%) y Pide Taxi (5,5%). El análisis revela que los servicios digitales para solicitar taxi tradicional se utilizan generalmente para el transporte planificado, con sesiones de tiempo medio más largas y principalmente desde casa o a través de conexiones WiFi, mientras que las VTC tienen un importante componente on the go.

La irrupción de Bolt apunta a cambios en el sector a corto plazo debido a su rápido crecimiento. Este nuevo actor llegaba al mercado español en julio de 2021 y para diciembre ya se situaba como la tercera marca por cuota de mercado. A pesar de que los usuarios de este tipo de servicios suelen utilizar más de una compañía para encontrar la mejor alternativa para su viaje, en apenas medio año Bolt se ha posicionado como una alternativa real.

Acciona y Zity cambian la tendencia del sector

La otra gran irrupción del sector de la movilidad ha sido la protagonizada por los vehículos compartidos. Al tratarse, en la mayoría de los casos, de vehículos eléctricos ofrecen una alternativa para desplazarse por núcleos urbanos sin limitaciones de acceso a las zonas de bajas emisiones, ni coste por estacionamiento y, por lo general, son más económicos que un taxi.

En el sector de motosharing, Ecooltra fue la compañía mejor posicionada en todo 2021 con una cuota de mercado de más del 30%. Sin embargo, Acciona ha recortado este pasado año su margen con la primera competidora llegando al 29,8% de cuota y consigue incluso posicionarse por encima de Ecooltra, alcanzando un 36,4% en el último trimestre.

Para carsharing, destaca el caso de Zity, que finaliza el año como el líder del sector con un 12,2% de cuota de mercado y a pesar de haber comenzado en enero en tercera posición por debajo de Wible y ShareNow, que terminan el año con un posicionamiento total del 10,7% y 10% de cuota de mercado, respectivamente.

Moovit, a la cabeza del transporte público

Moovit es el servicio más utilizado en lo que respecta al transporte público con un 21% de cuota de mercado, seguido de Transporte Madrid (10%) y Tu Transporte Madrid (10%). El estudio muestra que estos servicios digitales suman sesiones de uso muy cortas, de menos de 40 segundos, pero un elevado número de accesos. Por su parte Moovit, al ofrecer la opción de comparar la mejor ruta, presenta un tiempo medio por sesión más largo.

El informe que se ha hecho público también incluye el análisis de los servicios de estacionamiento. Concretamente, las aplicaciones destinadas a facilitar la tarea del pago telemático de los costes de aparcamiento en las ciudades que tienen un modelo regulado. Las compañías líderes de este vertical son, por este orden, Telpark, ElParking, EasyPark, e-park y Parclick.

"La movilidad urbana es uno de los fenómenos sociales de más impacto en la vida diaria de los habitantes de las grandes ciudades. Apoyados por compañías líderes del sector hemos creado el primer Observatorio de Movilidad Urbana. Un servicio de data, conocimiento y análisis de las tendencias y de la evolución futura de la convivencia sostenible en las principales ciudades españolas. Después del gran parón que supuso el confinamiento en materia de movilidad, 2021 ha sido un año de recuperación del sector. De ahí que hayamos compartido un primer informe con datos públicos que contribuyen al conocimiento colectivo", apunta Lola Chicón, CEO y fundadora de Smartme Analytics.

