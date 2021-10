Los maquinistas de Renfe vuelven a incumplir los servicios mínimos y provocan 178 cancelaciones

Los maquinistas de Renfe continúan una nueva jornada de huelga este martes 5 de octubre, después de iniciar el paro la pasada semana y ha obligado a Renfe a suprimir 178 trenes de servicios mínimos hasta las 8:30 de la mañana, la mayoría de esas cancelaciones han afectado a Rodalies de Cataluña, Cercanías de Valencia y Cercanías de Madrid.

En Rodalies de Cataluña la protesta de los maquinistas y ayudantes ferroviarios ha provocado la supresión de 112 trenes de servicios mínimos, con un grado de cumplimiento del 42 %.

En Cercanías de Valencia, los convoyes que han sido suspendidos han sido 20, lo que fija el cumplimiento de los servicios mínimos en el 56 %.

En Cercanías de Madrid la cancelación ha afectado a 46 trenes, por lo que el grado de cumplimiento de los servicios mínimos ha sido del 70 %.

Otra jornada en la que se repiten los incumplimientos de los servicios mínimos, en las principales estaciones de Rodalies la acumulación de viajeros es inferior al de otros días de huelga y por lo tanto no se ven escenas de caos como las de los pasados jueves y viernes, según han informado fuentes de Renfe.

Cabe recordar que los maquinistas han convocado los paros para los tramos horarios de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. Según indica Renfe, "los servicios mínimos esenciales se establecen en trenes de Cercanías en función de los diferentes núcleos, líneas y franjas horarias, variando el porcentaje entre unos máximos del 75% en hora punta y del 50% del servicio habitual en el resto del día".

Motivo de la huelga

La huelga de Renfe comenzó el pasado jueves 30 de septiembre y se alargará durante siete días más en octubre: viernes 1, lunes 4, martes 5, jueves 7, viernes 8, lunes 11 y martes 12, festivo nacional en toda España.

De este modo, los maquinistas denuncian que se han suprimido trenes con la excusa de la Covid que aún no se han recuperado, que hay empleo que no se ha cubierto y que hay irregularidades en las nuevas incorporaciones y procesos de movilidad del personal.

Además, durante los dos primeros días de huelga, más de 800 trenes que tendrían que haber circulado porque formaban parte de los servicios mínimos no lo hicieron porque los maquinistas que tendrían que haberlos operado no se presentaron. Desde Semaf alegan que no fueron avisados y que no recibieron la carta de servicios mínimos. Mientras, Renfe asegura que esta notificación sí que les fue entregada y que las ausencias son injustificadas. Ya ha expedientado a varios de los trabajadores por este motivo.

