Bruselas lanza una investigación contra Microsoft por posibles abusos monopolísticos con 'Teams'

La Comisión Europea ha lanzado este jueves una investigación formal contra Microsoft por posibles abusos monopolísticos al incluir por defecto Teams, su herramienta de comunicación y colaboración a distancia, dentro de sus populares paquetes de programas para empresas Office 365 y Microsoft 365, asfixiando así la competencia en este mercado. El movimiento de Bruselas responde a una queja planteada por la compañía Slack Techologies, que es rival directa de Teams.

"Las herramientas de comunicación y colaboración a distancia como Teams se han hecho indispensables para numerosas empresas en Europa. Por eso, debemos vigilar que siga habiendo competencia en los mercados de estos productos y que las compañías sean libres de escoger los productos que mejor responden a sus necesidades. Este es el motivo por el que vamos a examinar si el hecho de que Microsoft vincule sus paquetes de productividad a Teams podría vulnerar las reglas de competencia de la UE", ha explicado la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

De confirmarse las sospechas de Bruselas, Microsoft podría enfrentarse a una multa de hasta el 10% de su volumen de negocios mundial, así como a la obligación de desvincular o trocear sus negocios.

Microsoft incluye por defecto Teams (que ofrece funcionalidades como mensajería, llamadas, videoconferencias o intercambio de archivos) en sus consolidados paquetes de productividad basados en la nube para clientes profesionales Office 365 y Microsoft 365. Al Ejecutivo comunitario le preocupa que, con esta práctica, el gigante tecnológico estadounidense podría estar abusando de su posición dominante en el mercado de programas para la productividad al restringir la competencia en el espacio econónico europeo por lo que se refiere a los productos de comunicación y colaboración.

En particular, Bruselas cree que Microsoft podría estar concediendo a Teams una ventaja de distribución, al no ofrecer a los clientes la alternativa de si incluir o no acceso a este producto cuando éstos se suscriben a sus paquetes de productividad. Además, la empresa de Bill Gates podría haber limitado la interoperabilidad entre sus paquetes de productividad y los rivales de Teams.

"Estas prácticas podrían constituir un caso de ventas agrupadas contrarias a la competencia e impedir que los proveedores de otras herramientas de comunicación y de colaboración compitan en este mercado, en detrimento de los consumidores del espacio económico europeo. Si se confirma, el comportamiento bajo investigación podría vulnerar las reglas de competencia de la UE, que prohíben el abuso de posición dominante", sostiene el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La apertura de una investigación formal no prejuzga su resultado, sino que significa únicamente que el Ejecutivo comunitario dará prioridad al caso. Bruselas ya ha informado a Microsoft y a las autoridades de competencia de los Estados miembros del lanzamiento de las pesquisas. No existen plazos legales para adoptar una decisión final. La duración depende de una serie de factores, como la complejidad del caso, el grado de colaboración de la compañía y el ejercicio del derecho de defensa.

