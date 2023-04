Bruselas dará su visto bueno a los 500 millones de ayudas públicas para las redes activas de 5G "en dos o tres semanas"

Programas como UNICO 5G Redes Backhaul, que tiene como objetivo llevar la fibra a las torres de telecomunicaciones en municipios de menos de 5.000 habitante, o UNICO 5G Sectorial, que destinará 60 millones de euros en su convocatoria de 2023 para impulsar proyectos verticales relacionados con la quinta generación móvil.

Pese a la importancia de todas estas iniciativas, sin duda el más esperado por el sector era UNICO 5G Redes activas y sus 500 millones de euros de presupuesto para incentivar la instalación del equipamiento y la infraestructura necesaria para el despliegue del 5G.

Antenas de telefonía en torres de telecomunicaciones situadas en Mequinenza (Zaragoza) Europa Press

Su convocatoria se produce además después de la lanzada el pasado verano para financiar solo la parte pasiva de la red (torres, mástiles, suministros, infraestructura backhaul…) quedara desierta por la falta de interés de los operadores, que ya habían advertido de que no participarían en el proceso al no financiarse el equipamiento activo.

Sin embargo, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, esto no ocurrirá en la próxima convocatoria de UNICO 5G Redes activas, ya que los principales operadores del país tienen intención de participar en un programa que, aunque todavía no tiene un calendario concreto, no tardará mucho en llegar.