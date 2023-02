La segunda brecha digital: 10,5 millones de españoles no saben usar el 'e-mail' y 14,5 millones la banca online

Alrededor de 4,2 millones de españoles de entre 10 y 100 años nunca ha entrado en Internet. Esto supone que un 10% de la población está en situación de "exclusión digital". Sin embargo, saber conectarse a la red y obtener un provecho de los servicios que ofrece son cosas muy diferentes. De ahí, que UGT alerte de la existencia de una "segunda brecha digital".

Según recoge el informe 'De las redes a la competencia' elaborado por la formación sindical, hace unos años un uso ordinario del correo electrónico, navegar con soltura y hacer búsquedas personalizadas eran habilidades suficientes para considerar que una persona tenía capacidades digitales básicas.

Sin embargo, con el avance de la digitalización registrado en los últimos años, especialmente con motivo de la pandemia de la Covid-19, hoy en día tener competencias digitales va más allá de estas prácticas y es necesario saber concertar una cita médica online, instalar un certificado digital, operar con banca electrónica o gestionar una videollamada.

[La brecha digital persiste en la España Vaciada, pese a crecer un 1,6% la población rural que accedió a Internet en 2020]

Según ha explicado José Varela, secretario del gabinete técnico del sector de Comunicaciones de UGT y autor del estudio, el no ser capaz de llevar a cabo estas prácticas desemboca en una "segunda brecha digital" y puede hacer que una persona quede relegada a la hora de encontrar un empleo o acceder a aspectos sanitarios, financieros o de trámites administrativos básicos.

En rueda de prensa, Varela ha señalado que los datos recopilados en el informe reflejan que el punto de partida no es bueno. De hecho, recoge que 10,5 millones de españoles mayores de 15 años no saben usar el correo electrónico, lo que supone más del doble de las personas que no accede a Internet.

Una persona utilizando su ordenador en un zona rural de España.

Sorprende que, de esta cifra, casi siete millones de españoles tengan entre 16 y 74 años, lo que representa un 20% de las personas comprendidas en ese rango de edad. En el caso de los mayores de 75 años, son 3,6 millones de ciudadanos o un 80,5% del total los que no utilizan el e-mail.

En el caso de la banca online, el informe UGT señala que se trata de una herramienta desconocida para 14,5 millones de ciudadanos españoles. También es especialmente elevado el porcentaje de personas mayores de 74 años que no se relaciona con su entidad bancaria por Internet, un 84,5% del total.

Sanidad y AAPP

En este sentido, Varela añade que a la exclusión digital y financiera se suma una tercera, la sanitaria, especialmente preocupante en zonas rurales. En concreto, el informe señala que 20 millones de ciudadanos no han concertado una cita médica por Internet en el último año.

Pero la sanidad no es el único servicio público en el que la falta de competencias digitales puede generar exclusión. Una de cada tres personas con capacidad para conectarse a Internet (36,4%) no es capaz de realizar un trámite administrativo con las Administración Públicas (AAPP) por falta de habilidades o conocimientos.

Servicio de banca online.

Otros datos que ponen en evidencia la existencia de esta segunda brecha digital son que más de seis millones de personas en edad laboral no sabe gestionar videollamadas online y un 70% no ha realizado ningún curso por Internet en los últimos doce meses (21 millones de personas).

"Las limitaciones que suponen estos números son dramáticas, además de desoladoras", inciden desde UGT, que apuntan a un "recrudecimiento" de la desigualdad bancaria y financiera, un "empeoramiento de la desigualdad sanitaria", un agravamiento de los obstáculos burocráticos y una "sustancial limitación laboral, sin olvidar las repercusiones psicológicas".

Infraestructuras

En cuanto a la primera brecha digital, que hace referencia a aquellas personas que nunca se conectan a Internet, el informe concluye que el problema no está en la falta de acceso a las infraestructuras, sino en la falta de competencias digitales de aquellos que no se conectan a la red, en su gran mayoría personas mayores.

UGT incide en que el exponencial aumento de los niveles de cobertura tanto de fibra óptica como de 4G en todo el territorio nacional no está derivando en una inclusión digital análoga a este despliegue tecnológico, como desmuestra el hecho de que el descenso en el número de excluidos digitales se ha ralentizado en los últimos años.

[Llevar Internet de alta velocidad a la España Vaciada: de inversión poco rentable a oportunidad de negocio]

"Como consecuencia, deberíamos dejar de achacar a este factor la brecha digital que sufre nuestro país: apenas un 6% de los excluidos digitales responde a un patrón de indisponibilidad de infraestructuras digitales en su hogar", incide.

La edad es el factor más determinante a la hora de identificar la brecha digital que sufre España, ya que un 95% del total de las personas que nunca han accedido a Internet superan los 55 años.

Pero también existen otros como el género (el 66% son mujeres), el hábitat (el porcentaje es tres veces mayor en las poblaciones menos habitadas que en las capitales de provincia), la situación laboral (el 64,5% está en fase de prejubilación o jubilación) y la renta (el 36% de los excluidos digitales tienen una renta inferior a 900 euros).

Sigue los temas que te interesan