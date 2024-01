Singular Bank lanza un fondo de defensa con un grupo de socios liderado por el exlíder del PP, Pablo Casado

Singular Bank se ha aliado con un grupo de socios liderado por el exlíder del PP, Pablo Casado, para lanzar Hyperion, un fondo pionero en Europa para invertir en tecnologías de la seguridad, inteligencia artificial y sector aeroespacial. El vehículo tendrá una capacidad de hasta 150 millones de euros.

Su objetivo es invertir en empresas de tecnologías emergentes europeas, con especial atención a pymes españolas, para apoyar su crecimiento, competitividad e internacionalización. Sobre todo en temáticas como la ciberseguridad o la defensa de doble uso, excluyendo armas y equipamiento letal en cumplimiento del artículo 8 de la normativa europea de sostenibilidad SFDR.

Los cuatro socios del equipo inversor son expertos en seguridad y defensa industrial como Joaquín Ortiz Escobar y José Antonio Bartrina Giménez, en geoestrategia y relaciones internacionales como el exlíder del PP Pablo Casado Blanco y en finanzas e inversión como Ricardo Gómez-Acebo Botín (sobrino de Ana Botín, presidenta del Santander), así como Daniel Lorrain en calidad de principal.

[La OTAN hará sus mayores maniobras desde la Guerra Fría en 2024 para mostrar "más fortaleza" ante Rusia]

Asimismo, el fondo cuenta con un consejo asesor internacional formado por estadistas como el ex secretario general de la OTAN y ex primer ministro de Dinamarca, Anders Fogh Rasmussen; la embajadora y ex subsecretaria de Estado para asuntos globales de EEUU, Paula Dobriansky, o la exministra de Defensa, Interior, Justicia y Asuntos Exteriores de Francia, Michèle Alliot-Marie.

También cuenta con el director de Inversiones de SAAB inc., Robert Murray; el senior advisor de Rothschild, Richard Hurowitz, y los inversores en unicornios Martin Varsavsky y Nicole Junkermann.

Nortia, inversor ancla

El inversor ancla es el family office Nortia, accionista de Sacyr, Merlin y Arcano, así como de las gestoras de fondos Q-energy, McWin, Serena y Seaya, en la que también es el inversor de referencia junto con Iberdrola del fondo Andrómeda.

Nortia es el family office de Manuel Lao, que hizo su fortuna en torno a Cirsa y el sector del juego. La pasada primavera fichó a Juan Antonio Alcaraz, ex director general de Negocio de CaixaBank, para liderar su holding empresarial.

“El actual escenario geoestratégico refuerza la necesidad de potenciar la soberanía tecnológica y las capacidades de seguridad en Europa, lo que ha impulsado la inversión en los sectores de aeroespacio, ciberseguridad y defensa en más del 50%, con una previsión de crecimiento sostenido durante la próxima década”, argumentan desde la firma.

El equipo inversor de Hyperion Fund FCR tiene muy avanzado una cartera de proyectos con una “alta rentabilidad estimada”, al ser uno de los primeros fondos europeos en esta vertical.

Entre las tecnologías que mira el fondo como referentes destacan proyectos como el Future Combat Air System o la ciberseguridad alimentada por inteligencia artificial y computación cuántica.

Por su parte, “las inversiones en tecnologías de doble uso en el sector de la defensa son claves para la innovación en otros sectores como las telecomunicaciones, la energía o la movilidad. El capital invertido en este campo permite el desarrollo de drones, satélites, radares, navegadores, baterías o robots, como hizo con Internet, wifi, bluetooth, laser, infrarrojos, microondas o ultrasonidos, beneficiando a toda la sociedad”.

Sigue los temas que te interesan