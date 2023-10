Corporación Financiera Azuaga ficha a ocho gestores de Unicaja y Trea para montar su 'family office' en Madrid

Corporación Financiera Azuaga, ligada a la familia Morales Alba, saca el talonario para extender sus tentáculos desde Sevilla a Madrid. El holding empresarial presidido por Fernando Morales Alba ha fichado a ocho gestores y comerciales en el entorno de Unicaja Banco y en Trea Asset Management para montar su family office en la capital de España. Un proyecto que fue constituido el pasado verano pero que aún está vacío: Anta Asset Management.

El family office tiene forma de gestora de activos, a través de la cual se canalizarán las inversiones de la familia. Su director general proviene de Unicaja, donde se había integrado desde Liberbank.

Se trata de Jacobo Anes, que en el banco malagueño ha sido su director de Estrategia de Inversión los últimos dos años, tras haber pasado más de trece en Liberbank. Anteriormente, trabajó para UBS y Banif (hoy Santander Private Banking). Anes abandonó Unicaja de forma voluntaria hace más de un mes para pilotar la iniciativa de los Morales Alba.

Junto a él llegan los siete gestores, analistas, comerciales y responsables de marketing y comunicación que la semana pasada anunciaron su marcha de Trea AM, según ha podido averiguar EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes financieras. Son los siguientes: Federico Battaner, que en Trea era el director de Renta Variable Global y Planes de Pensiones; los dos analistas de su equipo, Víctor Morales y Javier Gil, así como Pedro Pérez-Riu, gestor de deuda y responsable de mercados emergentes.

Los otros tres son: Patricia López y Carlos Alosete, del equipo de ventas de Trea, y Alberto Muñoz, responsable de marketing y comunicación. Dejarán Trea en los próximos días para enrolarse en Anta AM. Sin embargo, han declinado hacer cualquier tipo de comentario sobre su futuro.

Venta fallida de Trea a Beka

El holding empresarial de los Morales Alba concentra sus inversiones principalmente en los sectores de energías renovables, capital riesgo e inmobiliario, en los que ejecuta operaciones de compra o participación a medio y largo plazo. También opera en instituciones financieras y seguros, agro y educación.

En un inicio, la estructura de Anta AM estará formada por estos ocho profesionales y por algunos otros de administración, tecnología y cumplimiento normativo, hasta la docena. No obstante, las fuentes consultadas no descartan que, una vez el proyecto eche a andar, más ejecutivos del grupo Unicaja se sumen a la gestora.

[El inversor mexicano Ernesto Tinajero pone a la venta su 2,95% en Unicaja mediante una colocación acelerada]

Anta AM tiene su cuartel general en la céntrica calle de Serrano, 27, y es el propio Fernando Morales Alba quien la preside. Este financiero también es el presidente de la portuguesa Abarca Seguros y hasta hace poco estuvo en el consejo de administración de Dunas Capital.

El movimiento de los siete gestores y comerciales de Trea AM se produce tras la venta fallida de la firma de Carlos Tusquets a Beka Finance. Aunque desde el entorno de estos gestores aclararon que la decisión no tiene nada que ver y que estaba tomada de antes.

La venta de Trea AM a Beka ha estado rodeada de numerosas complicaciones que al final han tirado por los suelos la operación: falta de liquidez, la no entrega al supervisor de toda la documentación requerida, y el arbitraje contra José Luis Blázquez, que ha sumado incertidumbre al proceso y generaba dudas al supervisor. Blázquez fue cesado de Beka Values en 2021 y la CNMV revocó la licencia de la agencia de valores en 2022 por “importantes discrepancias” entre los accionistas.

