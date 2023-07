GVC Gaesco lanza un fondo sobre las empresas “menos populares” en Estados Unidos

Con un S&P 500 y un Nasdaq 100 en auge donde siete grandes tecnológicas controlan ‘el cotarro’, el índice de las pequeñas cotizadas estadounidenses, el Russell 2000, sigue atrayendo a algunos inversores como GVC Gaesco. Y, sobre todo, lo hacen las empresas “menos populares”, aquellas de donde, en teoría, se puede extraer más rentabilidad.

El grupo español ha lanzado el fondo GVC Gaesco Zebra US Small Caps Low Popularity, asesorado por Zebra Capital Management, la firma del gurú Roger G. Ibbotson.

Precisamente, el concepto de “popularidad” empezó a desarrollarse con profundidad en el libro ‘Popularity: A Bridge between Classical and Behavioral Financce’, publicado en 2018 por la CFA Institute Research Foundation. Sus autores son Ibbotson, profesor emérito de Finanzas de la Yale School of Management, y Thomas M. Idzorek, director de Inversiones de Mornigstar Investment Management.

Roger Ibbotson (Zebra Capital Management).

Según su teoría, la popularidad influye en la formación de precios de las empresas cotizadas. Cuanto más de moda esté una compañía, mayor demanda de acciones tendrá y más subirá su precio. Por consiguiente, a largo plazo, un inversor que compre estos títulos obtendría unas rentabilidades inferiores respecto a aquel inversor que persistentemente invierta en las empresas menos populares, con mayor margen entre el precio de cotización y su valor intrínseco.

A partir de ella, GVC Gaesco Gestión ha diseñado la estrategia de selección Low Popularity Factor. Tal y como describe el folleto del fondo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la ponderación de cada valor seleccionado se hará en función del contexto de mercado, “con independencia de la composición y del peso de éstos en dicho índice”.

Cambios en el Nasdaq 100

El vehículo justamente nace en un momento en el que el Nasdaq 100 está a punto de cambiar su composición para mitigar el peso de las Big Tech. Siete compañías -Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Tesla, Meta y Alphabet- representan el 55% del índice tecnológico americano gracias a las fuertes rentabilidades que acumulan en lo que va de año.

Para dar más presencia a otras empresas, el selectivo llevará a cabo el tercer rebalanceo extraordinario de su historia, tras los acontecidos en diciembre de 1998 y mayo de 2011.

El fondo GVC Gaesco Zebra US Small Caps Low Popularity sale al mercado con cuatro clases distintas de participaciones, con comisiones de gestión que oscilan entre el 0,8% y el 2% en función del patrimonio inicial aportado.

