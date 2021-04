De Caixa a las cajas rurales: los cinco fondos sostenibles que más crecen en España

Buen trimestre para los fondos de inversión que se declaran sostenibles en España. Su patrimonio ha crecido hasta marzo en casi 1.350 millones de euros (un 14,7% más), según la consultora VDOS, elevándose sus activos totales por encima de los 10.550 millones. Entre los productos de este tipo que más crecen, los hay desde CaixaBank hasta las cajas rurales.

La fiebre por lo verde y socialmente responsable se ha acelerado desde la pandemia de Covid. Si bien es cierto que la cuota de mercado de los fondos que incorporan criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) sobre el total de fondos españoles aún es pequeña, del 3,6%, el mensaje sostenible va calando entre la oferta.

Es previsible que, antes o después, vaya goteando a la demanda, es decir, al cliente final. Sobre todo si se tiene en cuenta la revisión de MiFID II, donde los asesores tendrán que preguntar a los inversores acerca de sus preferencias sobre sostenibilidad e informarles sobre las características ASG de los productos que tengan contratados, y el Pacto Verde Europeo, con la meta de que la UE sea climáticamente neutra en 2050.

Los avances más significativos se han visto en fondos como el CaixaBank Selección Futuro Sostenible, cuyo volumen se ha incrementado en cerca de 190 millones de enero a marzo.

Otros cuatro fondos sostenibles también al alza son BBVA Futuro Sostenible ISR, con 165 millones más en el trimestre; Rural Sostenible Moderado, que ha sumado 123 millones; Ibercaja Sostenible y Solidario, 108 millones arriba, o Santander Sostenible 1, cuyo crecimiento ha sido de 97 millones.

Santander, al frente

El producto de Caixa, un fondo de fondos de gestoras extranjeras, aglutinaba prácticamente a 17.000 partícipes a cierre del ejercicio anterior. El último de ellos, de Santander, contaba con unos 41.200 inversores, cuyo enfoque pasa por combinar fondos internacionales con acciones y bonos en directo.

Por gestoras, BBVA Asset Management es quien más ha visto crecer sus activos ASG, en 265 millones. Le siguen CaixaBank Asset Management y Gescooperativo, que da servicio a buena parte de las cajas rurales del país, con subidas de 227 y 215 millones, respectivamente.

Sede del Banco Santander.

No obstante, por volumen gestionado en fondos sostenibles, es Santander Asset Management quien sigue mandando al frente del ranking, con más de 3.100 millones de euros, casi el doble que BBVA AM.

Prácticamente todas las firmas están redoblando esfuerzos por incorporar la sostenibilidad a sus procesos, estrategias y soluciones de inversión. En el particular de Santander AM, ha marcado el hito de ser la primera gestora española en sumarse a la iniciativa internacional Net Zero Asset Managers.

Más de 130 fondos ASG

Sin ir más lejos, la semana pasada la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprovechó un evento de Funcas para anunciar que “es probable que a corto plazo tengamos algo más de 130 fondos [en España] que declaran que promueven o tienen como objetivo la sostenibilidad”. Hoy son más de 60 y otros más de 70 están en proceso de actualizar sus folletos, según Montserrat Martínez, la vicepresidenta del organismo supervisor.

Por tipología de entidad, los bancos son los reyes de la sostenibilidad, con una cuota de mercado en estos fondos del 3,3%. Los grupos independientes reúnen solo un 0,15%; las sociedades cooperativas de crédito, un 0,12%, y los grupos internacionales con presencia jurídica en nuestro país, un 0,05%.

Con todo por hacer están las aseguradoras que, según VDOS, técnicamente tienen un 0% en fondos verdes y socialmente responsables.