Una docena de fondos de inversión para quienes ven el mundo con ojos cautos

Está el mercado para ser cautos, con la recuperación económica en ciernes, los tipos de interés por los suelos y las bolsas tensionadas al alza. Cualquier mínimo traspiés puede hacer tambalear a una cartera que el año pasado se salvó en la foto finish y este ha comenzado relajada. Para aquellos que ven el mundo con el freno puesto y quieren ir soltando gas poco a poco, Rentamarkets trae una propuesta de 12 fondos de inversión con los que ir sobre seguro.

Juan Pablo Calle, selector de fondos en la firma presidida por Emilio Botín, asegura que Rentamarkets tiene un “posicionamiento cauto en todo tipo de activos”. Su cartera tipo tiene deuda europea a corto plazo grado de inversión, “algo” de bonos de alto rendimiento (high yield) y deuda emergente en lo que a renta fija se refiere.

Para la parte central, fondos alternativos líquidos sustitutivos del típico monetario europeo, un tipo de productos con los que buscar un 1% ó 2% en el año, puesto que con la curva europea de corto plazo ya se partiría de entre un 0% y un -0,5%. Y en el extremo de más riesgo, el de la renta variable, destacan las acciones asiáticas y las estadounidenses.

“Estas dos regiones ofrecen más dinamismo y globalismo. Incluso”, reconoce Calle, “tenemos una posición estructural en China desde el pasado septiembre, que está en todos los perfiles de riesgo”. En la cartera más conservadora, el porcentaje del gigante asiático es pequeño, pero también está.

Esta es la premisa general con la que afronta Rentamarkets el 2021, activos que modulan al alza y a la baja en cada uno de los perfiles de riesgo pero que son su sello de identidad en este ejercicio. Pero, ¿cómo se traduce su visión de la economía y los mercados en fondos específicos? A fin de cuentas, los clientes quieren nombres que poder comparar.

De menos a más riesgo

En renta fija, Calle maneja un fondo de armario como Fidelity Euro Short Term Bond o un clásico como Carmignac Sécurité, aunque este último ahora no lo tienen en las carteras. Un fondo de la casa que también introducen es el Rentamarkets Sequoia, de Ignacio Fuertes.

Si se sube un escalón, en el centro del espectro de riesgo pivota la gama de fondos mixtos de Flossbach von Storch. La boutique alemana comparte con la española su visión de banca privada, la gestión de largo plazo y la meta de conseguir un retorno total para sus inversores, aunque no se decantan por ninguno en especial.

China y Wall Street

Y llegamos al cénit de la cartera, donde uno se juega sus cartas maestras. Atendiendo a su posición estructural en el país del dragón, el fondo Invesco Greater China Equity se ha convertido por mérito propio en su punta de lanza. Este producto “incluye Hong Kong, como si fuera la China de hace 25 ó 30 años”.

Para adentrarse en Wall Street, su favorito es el AllianceBernstein American Growth Portfolio, aunque también echan mano de la gama de fondos de Artemis tanto en grandes como en pequeñas capitalizadas.

Wall Street. CARLO ALLEGRI Thomson Reuters

Sobre un universo más amplio de bolsa, no solo Estados Unidos, trabaja el Rentamarkets Narval, el otro fondo de la casa, cogestionado por José María Díaz y Juan Díaz-Jove. Está muy expuesto a regiones como Alemania, Gran Bretaña o Suecia.

Más cerca quedan los fondos Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe y Comgest Growth Europe Smaller Companies si lo que se quiere es invertir en las pequeñas y medianas compañías europeas. No obstante, puntualiza Calle, hoy por hoy estos vehículos están en el radar porque Rentamarkets no tiene posición en las pequeñas capitalizadas del viejo continente, dado que “hay riesgo de empresas zombie”. Pero si este veto se levanta, estos serán los fondos comprados: “Aunque nunca han estado en cartera, tenemos cierta identificación con ellos por cómo hacen las cosas”.

España, no

Curiosamente, a pesar de ser una firma de inversión patria, el Ibex 35 queda fuera de sus pensamientos. “No compraría un fondo dedicado exclusivamente a España. El universo de valores es pequeño y las empresas más grandes en realidad son internacionales y no representan a un país. Ni siquiera las gestoras internacionales tienen fondos de España”, pone en contexto el selector.

En su opinión, “existen grandes gestores españoles, pero no en la categoría de renta variable España”. Es más, “no usaría la bolsa española ni como satélite, me iría a Europa o sino a un fondo global”. Amplitud de miras y fuera el sentimentalismo.

Grandes temáticas

En último lugar, están las grandes megatendencias de futuro. ¿La primera que viene a la mente tras la pandemia? La salud. Aquí el fondo escogido es el BlackRock World Healthscience. “Es una temática de medio-largo plazo muy buena, el sector aporta valor. Aunque se ha puesto muy de moda por la Covid y, precisamente ahora con la fuerte entrada de flujos, no sé si es el momento oportuno para entrar. Quizá habría que esperar a una corrección. Pero si ya estás dentro, hay que mantener”, sostiene Calle.

También en boga están las energías renovables, a quienes muchos expertos les achacan precios de burbuja. “Se están descontando unos beneficios muy amplios, que lo van a ser, pero… ¿tanto?”, se pregunta el analista de la firma española. En todo caso, sus fondos elegidos para esta temática son ERSTE WWF Stock Environment y Schroder Global Climate Change Equity, si bien Calle puntualiza que estas posiciones son pequeñas por la razón mencionada.

Energía eólica y solar.

Y, como no podía ser de otra manera, la tecnología. Pero, de nuevo, Rentamarkets le da una vuelta a esta temática: “La tecnología está presente en todos los ámbitos y todos los sectores, no tenemos por qué comprar un fondo tecnológico per sé o growth. Por ejemplo, Danone es una compañía que usa la inteligencia artificial para fabricar los envases de los yogures y no es una tecnológica. De hecho, la mayoría de los fondos tecnológicos son iguales por dentro. Se permutan unos con otros y, en la práctica, a nosotros nos da igual una gestora que otra”.

Con el énfasis puesto más bien en este segundo grupo de compañías, de otros sectores ajenos pero que hacen un uso intensivo de la tecnología y la innovación, en sus carteras pueden encontrarse fondos como Threadneedle Global Focus, con un 35% ó 40% en este tipo de empresas, y DPAM Equities NewGems Sustainable, que aglutina varias tendencias con un fuerte componente tecnológico. “Es como tener cuatro fondos en uno”, destaca.

Todos los fondos de inversión referidos son de gestión activa. “Buscamos valor añadido, los fondos activos buenos, que son minoría”, subraya el analista. “Lo que no buscamos es el fondo que el año pasado hizo un 100%, sino el fondo que consistentemente año tras año está en el primer cuartil. Si lo encontramos, ten por seguro que en un lustro estaré en el 5% mejor”, se aventura Calle.