¿Pensando en invertir en fondos en 2024? Tenga en cuenta estas 5 trampas

Los fondos de inversión utilizan el capital de los inversores para invertir en renta variable, renta fija, efectivo u otros valores. Esta combinación de diferentes activos puede ser una estrategia eficaz para diversificar las carteras más pequeñas pero quizá no la más indicada para inversores con alto patrimonio. Gracias a la guía de Fisher Investments España y actualizaciones periódicas podrá identificar cuáles son las cinco trampas que esconden los fondos de inversión.

Si hablamos de carteras con un valor elevado, quizá sea interesante adoptar un enfoque de inversión diferente al que ofrecen los fondos. Los inversores con patrimonios altos necesitan de un análisis pormenorizado de su situación financiera y objetivos de inversión del que no dispondrían con este tipo de inversiones.

Lo más probable es que las gestoras de fondos de inversión no le conozcan personalmente ni sepan cuáles son sus necesidades de inversión y esto hace que los objetivos del fondo puedan diferir de los suyos. Además, puede que las gestoras de fondos de inversión no ajusten sus estrategias para responder a los cambios en los objetivos y necesidades del inversor. Recuerde que cuando un inversor decide invertir en un fondo de inversión, se convierte en uno de los muchos participantes anónimos que lo integran y para una cuestión tan importante como su futuro financiero, la flexibilidad y el conocimiento de su situación deberían ser elementos indispensables.

Si hablamos de gastos, los fondos de inversión pueden ser una opción cara, dado que las comisiones pueden dispararse rápidamente y costarle una gran parte de la rentabilidad de su cartera. Incluso una diferencia aparentemente pequeña en comisiones del 1%, con el paso de los años, puede mermar considerablemente el rendimiento de la cartera.

Algunas gestoras de fondos aplican comisiones de suscripción y reembolso que deben pagarse cuando los inversores compran o venden una participación. Además, los inversores suelen pagar una comisión de gestión, así como costes de comercialización y distribución. Si el fondo tiene un alto nivel de rotación, los gastos serán mayores. En este sentido, la guía de Fisher y actualizaciones periódicas explica que los fondos de inversión de renta variable españoles tienen, de media, un porcentaje de rotación anual del 82%.

Dado que las comisiones altas pueden mermar las probabilidades de alcanzar sus objetivos de inversión a largo plazo, es recomendable contar con un gestor que ofrezca una estructura de comisiones simple y transparente. Lo ideal es que las comisiones se determinen en función de la cantidad de activos que gestionan para, así, asegurarse de que los incentivos de la gestora se ajustan a sus intereses.

Un inversor que ha dedicado toda la vida a ahorrar para su futuro se merece una mejor opción que un fondo de inversión y con un servicio personalizado y un gestor experto podrá encontrar la alternativa rentable que necesita.

*Fisher Investments Ireland Limited es una empresa privada de responsabilidad limitada registrada en Irlanda que también opera bajo la denominación de Fisher Investments Europe ("Fisher Investments Europe"). Fisher Investments Ireland Limited y sus nombres comerciales, Fisher Investments Europe y Fisher Investments España, están inscritos en el Registro Mercantil de Irlanda con los números 623847, 629723 y 629724. Fisher Investments Europe es una empresa regulada por el Banco Central de Irlanda. La dirección registrada de Fisher Investments Europe es: 1st Floor, 2 George’s Dock, International Financial Services Centre, Dublin 1, D01 H2T6 Ireland.

El presente documento recoge la opinión general de Fisher Investments España y Fisher Investments Europe, y no debe ser considerado como un servicio de asesoramiento personalizado en materia de inversiones o fiscal, ni un reflejo de la rentabilidad de sus clientes. No existe garantía alguna de que Fisher Investments España o Fisher Investments Europe sigan sosteniendo estas opiniones, que pueden cambiar en cualquier momento a partir de nuevos datos, análisis o consideraciones. La información aquí contenida no pretende ser una recomendación o pronóstico de las condiciones del mercado. En su lugar, tiene por objeto esclarecer los aspectos tratados. Los mercados actuales y futuros pueden diferir ampliamente de los que se describen en este documento. Asimismo, no se garantiza la exactitud de ninguna de las hipótesis empleadas en los ejemplos contenidos en este documento.

