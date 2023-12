¿Puede un comercio establecer un pago mínimo con tarjeta? Esta es la contundente respuesta del Banco de España

Pagar con tarjeta de crédito o débito se ha convertido en algo común para muchos ciudadanos. El dinero de plástico va ganando adeptos. Incluso ha ‘invadido’ el teléfono móvil. Pero muchas de estas personas ven como el hecho de no llevar dinero en efectivo puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.

“Pago mínimo con tarjeta 10 euros”. Este cartel, y otros similares, se pueden ver en determinados establecimientos: administraciones de loterías, bares, carnicerías… Y aquellas personas que no llevan monedas ni billetes tienen que darse la vuelta en busca de otro comercio donde si puedan pagar con la tarjeta.

Ante esta situación, esas personas se hacen la siguiente pregunta: ¿es legal que los comercios establezcan un pago mínimo con tarjeta? Esta es la respuesta del Banco de España.

¿Por qué los comercios ponen un límite?

Antes de mostrar lo que dice el Banco de España, conviene poner sobre la mesa cuál es la razón por la que determinados comercios establecen un pago mínimo con tarjeta. Y la misma se resume en una sola palabra: comisiones.

El propio Banco de España así lo reconoce en su blog. Y todo porque, de esta manera, rebajan el peso de las comisiones bancarias por cada cobro. Cierto que las comisiones por operación cada vez son más bajas. Pero hay quien no le gusta tener que pagarlas por usar el datáfono con cantidades insignificantes. Y no menos cierto es que determinados establecimientos prefieren pagar estas comisiones como una forma de fidelizar a los clientes y, de paso, no perder ventas.

¿Es legal o no poner el límite?

El Banco de España se muestra rotundo al respecto: no hay ninguna norma escrita que diga que no se puede limitar el pago. Por tanto, no está prohibido. Puede hacerse. Y apunta que lo aconsejable es que el establecimiento lo anuncie de forma clara y visible para que el consumidor pueda conocerlo antes de dar el paso de adquirir cualquier producto.

Relacionado con el tema, hay otro punto en el que la normativa de pagos sí es clara: no se puede cobrar de más por un producto cuando se adquiere con tarjeta. De hacerse, se estaría discriminando su uso.

Otra cosa diferente tiene que ver con los contratos firmados por los dueños de los establecimientos. Si lo hacen con Visa o MasterCard, estas dos compañías suelen establecer sanciones si se fijan límites mínimos de pago.

Con todo, este tipo de establecimientos que ponen límites a la hora de pagar con tarjeta cada vez son menos. Según el Banco de España, sólo un 16% lo llevan a cabo.

