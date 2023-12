Arellano (Plenoil): "Vamos a por el 10% de cuota en 2027 y a ‘romper’ el mercado de la recarga eléctrica"

La compañía de estaciones de servicio automáticas o gasolineras 'low cost' Plenoil, está en pleno crecimiento. En 2022 superó en ganancias a otras rivales como Petroprix o Ballenoil, recientemente adquirida por Cepsa. Para conocer las razones de estos éxitos entrevistamos a Jose Rodríguez de Arellano, CEO de Plenoil. Así ha sido nuestra conversación…

- ¿Cómo han vivido el año 2023 en Plenoil?

En Plenoil vamos bien. A pesar de que este año es complicado en el mercado, estamos muy contentos de cómo se va resolviendo. El año pasado acabamos con 156 puntos de venta y este año nos situaremos por encima de los 220 puntos de venta, lo que significaría un crecimiento de 70 puntos en un año, algo que no está haciendo nadie en el sector.

-¿Y en cuanto a volumen de litros en 2023?

En cuanto a volumen de litros, acabaremos el año por encima de los 950 millones de litros, llegando a los 960 o 970 millones. Es un poco menos de lo previsto, en torno al 3% menos, porque parte del consumo varío entre diciembre de 2022 y enero de 2023 por la finalización del descuento de los 20 céntimos.

Estación de servicio de Plenoil.

-¿Y en resultados?

En cuanto a los resultados nos moveremos en torno a los 45 millones de EBITDA, que es crecer un 30% más que el año pasado. Así que estamos cumpliendo con nuestros objetivos ambiciosos de facturación, resultados y aperturas.

-¿Plenoil tiene la primera posición dentro de las gasolineras low cost?

Nuestra red es la más nueva y no tiene el nivel de madurez de otras estaciones, porque hemos llegado los últimos. Empezamos en 2017 con seis gasolineras, así que el crecimiento ha sido en cinco años. Aun así, actualmente somos los que más vendemos por punto de venta, los que más volumen de litros generamos y los de mayor EBITDA. También, además, somos los que más proyectos tenemos firmados: alrededor de 200 proyectos en tramitación en los ayuntamientos.

-¿Y cuál es el secreto de este éxito?

Tener un buen equipo, gran experiencia en el mundo de la distribución y abrir en ubicaciones ‘prime’. Además, Plenoil no tiene franquiciados (a diferencia de otras como Ballenoil). El 100% de las gasolineras es nuestro y las decisiones las tomamos muy pocas personas. Además, tenemos una estructura de costes muy ajustada para vender lo más barato posible.

-¿Qué objetivos tienen a medio plazo en Plenoil?

Acabaremos el año 2027 por encima de los 500 puntos de venta. Esto supone crecer entre 70 y 75 puntos cada año. Actualmente estamos en un 3% de cuota. Y el objetivo en 2027 es de llegar al 10% de cuota de mercado.

Repostaje en Plenoil.

-¿Qué es una ubicación prime?

Significa tener localizaciones en sitios importantes: como por ejemplo entradas y salidas de las grandes ciudades. Y, sobre todo, que el lugar sea cómodo para el cliente, que acceda rápidamente, que no tenga que recorrer muchos kilómetros para echar combustible. Tenemos la mejor red en cuanto a las ubicaciones entre las gasolineras automáticas.

- Habla usted de que uno de sus principales argumentos es el precio… pero ahora mismo en un barrio de Madrid como Vicálvaro, el precio del litro de Plenoil y de otras ‘low cost’ como Ballenoil es exactamente el mismo. Es como si estuvierais continuamente observando los precios entre ustedes…

Entre Plenoil y otras ‘low cost’ como Ballenoil la diferencia es muy pequeña. Hay que tener en cuenta que si miras los resultados de las compañías con gasolineras ‘low cost’ estamos entre el 1% y el 2%. Por tanto, todos nosotros estamos en una estructura de precios muy cercana. Vamos al mínimo precio que podemos tener, no se puede vender más barato porque entraríamos en pérdidas. Y donde quizás pueda haber un poco más diferencia es en aquellos sitios donde no hay competencia.

-¿Qué opina de la venta de Ballenoil a Cepsa?

Es una operación que estaba en el sector desde hacía tiempo. Si grandes operadores tradicionales y multinacionales compran este modelo de negocio significa que es interesante y tiene futuro. Y también quiere decir que estas grandes empresas no pueden montar este tipo de negocios. De ahí que necesiten comprar. La operación de Cepsa de la compra de Ballenoil significa que vamos por el buen camino.

Ballenoil, Plenoil, Petroprix son las principales gasolineras 'low cost' en España.

-¿Plenoil está en venta?

Nosotros no estamos en un proceso de venta orientado a que una empresa adquiera Plenoil y cambie la filosofía de la misma. Nosotros, si en algún momento hacemos alguna operación corporativa, será una operación de cambio de unos socios por otros… Es decir, no estamos en un cambio de estructura accionarial para cambiar el modelo de negocio.

-¿El ‘low cost’ entonces tiene mucho recorrido todavía en las gasolineras?

El ‘low cost’ es un modelo de negocio que ha venido para quedarse en todos los sectores. El consumidor busca comprar el producto más barato con la misma calidad. Y en las gasolinas todos vendemos el mismo producto, somos una ‘commodity’. Por tanto, es difícil explicar o justificar que tienes un precio más elevado. Salvo en líderes como Repsol que tienen una oferta muy completa alrededor del combustible y cuenta con clientes a los que no les importa tanto el precio. Por tanto, el modelo ‘low cost’ en las gasolineras tiene unos extraordinarios años de crecimiento. Porque todo lo que tiene que ver con la política de descarbonización avanza… pero lo hace a un ritmo lento.

-¿Y no es un riesgo para Plenoil la llegada del coche eléctrico?

La descarbonización no es un riesgo para Plenoil. Es una oportunidad para que también nosotros, desde un modelo de bajo coste, podamos vender la electricidad o el hidrógeno más barato.

Momento del repostaje en la gasolinera low cost de Plenoil.

-¿Entonces vais a ofrecer la posibilidad de recargar el vehículo en Plenoil?

Sí, ya estamos en ello. Estamos poniendo un número de cargadores muy importante en nuestras en nuestras estaciones de servicio. Al finalizar el año 2024 vamos a ser la compañía española con más porcentaje de estaciones de servicio con punto eléctrico, estaremos por encima del 80%. Además, lo hacemos de forma independiente. Compramos los cargadores, los colocamos y tenemos que buscar el mejor proveedor posible de electricidad… Buscamos es poder vender la electricidad más barata a nuestros clientes. Queremos romper el mercado de la recarga pública eléctrica.

-¿Qué objetivo de puntos de recarga tiene Plenoil?

Aunque la conexión es muy lenta, el año que viene acabaremos con 280 gasolineras y por encima de los 200 puntos de venta electrificados. Conviene recordar que Plenoil es la empresa con más placas fotovoltaicas instaladas en las gasolineras, ya que las tienen el 90% de las estaciones. Y producimos el 40% de la energía que consumimos.

- Europa ha puesto fin a la movilidad con el motor de combustión en 2050… Esto significa que su negocio tiene fecha de caducidad… ¿Qué opinión tiene?

Aquí no podemos ser dogmáticos, para hablar de descarbonización y sostenibilidad hay que quitarse la ideología, porque realmente lo importante son los criterios científicos. Y aquí hay varias cuestiones. Y la primera de ellas es que las clases más desfavorecidas, que no tienen capacidad de comprarse un coche eléctrico, estén subvencionando -con sus impuestos- el coche eléctrico. Porque, son las clases adineradas las que compran el eléctrico.

-¿Qué solución propone?

Hay que ir a una transición justa y a los más desfavorecidos hay que ayudarles. Desde Plenoil proponemos un plan para renovar el parque de vehículos más antiguo. Hoy la huella de carbono es un 70% inferior al de un vehículo de hace 20 años. Y ayudaríamos a las plantas de fabricación y al medioambiente.

- Pero Europa va directa hacia la electrificación…

La electrificación total hoy no es factible. Es muy complicado, por ejemplo, se está tardando mucho en dar los puntos de enganche de suministro, una media unos dos años. Y además no tenemos un 100% de producción renovable y poner un punto de recarga de 150 kW cuesta 100.000 euros. Y esto no puede ser. Y tampoco puede ser que la compañía eléctrica me pida 70.000 euros por hacer un enganche. Esto tampoco puede ser.

-¿Una ‘low cost’ ofrece el mismo combustible que una gasolinera tradicional?

En España el 90% del combustible se distribuye por la red de Exolum. Por tanto, todos los camiones van en fila y se va echando el combustible a estos camiones. Y aquí solo hay una diferencia entre el combustible nuestro y el de una gran compañía petrolera. Y esa diferencia es en los aditivos. Y los aditivos no valen nada, es un precio absolutamente irrisorio en el precio del combustible.

-¿Lo pueden demostrar?

Reto a cualquier gran empresa a que nos demuestre técnicamente que esos aditivos son mejores que los nuestros. Y los nuestros son los que recomienda Exolum. Así que si hay una compañía petrolífera que tiene un aditivo mejor que nos lo demuestre. ¿Por qué no lo hacen? Porque no es posible, estamos vendiendo lo mismo.

-¿Piensan que puede haber nuevos tipos impositivos en el diésel?

Hoy a corto plazo no hay por parte del Gobierno subidas de impuestos. Pero desde aquí decimos que los impuestos son tan elevados que lo que se tendría que hacer es intentar disminuir esa carga.

-¿Pero España no es el país que tiene más más impuestos en el combustible?

Estamos en la media. Pero claro no es lo mismo estar en la media en un país con la renta de España que estar en la media en un país con la renta de Francia o Alemania.

- Si el transporte público está aumentando y vosotros no perdéis en volumen de litros… entiendo que entonces quien está perdiendo volumen son las gasolineras que no son ‘low cost’… ¿es así?

Sí, pero hay que tener en cuenta que el transporte público no llega a todos los sitios. Además, hay un mayor uso porque se está subvencionando, pero lo estamos pagando con impuestos. Pero sí, quienes están perdiendo cuota son las grandes petroleras tradicionales.

- ¿Qué tendencias esperáis del precio de combustible?

Realmente es imposible saber cómo va a evolucionar el precio del combustible. No hay elementos racionales que expliquen la subida y bajada de los combustibles. Es una especulación enorme la que hay alrededor de este producto, además nadie sabe explicarla.

