Estas son las mejores cuentas remuneradas con las que puedes conseguir hasta un 5% de interés

Quien más, quien menos, intenta sacar el máximo partido a sus ahorros. Sobre todo ahora, que los precios siguen disparados, y aquellos que tienen hipoteca a tipo variable ven como están pagando más por la misma tras las constantes subidas del Euríbor.

Muchas y variadas son las propuestas que ponen sobre la mesa las entidades financieras. Una de ella es la conocida como cuenta remunerada. Se trata de un depósito a la vista que ofrece cierta rentabilidad por los ahorros.

Entre sus ventajas, una es que permite cobrar intereses por el dinero que se mantiene; otra, que el saldo siempre está disponible. Dicho de otra manera, y a diferencia de lo que ocurre con un depósito a plazo fijo, con las cuentas remuneradas se pueden recuperar los ahorros cuando se quiera sin tener que pagar una penalización por ello.

¿Cuál es la mejor cuenta remunerada?

Las entidades financieras tienen un amplio abanico de posibilidades para acceder a las cuentas remuneradas. Pero ¿cuál es la que ofrece una mayor rentabilidad? Según la clasificación elaborada por Kelisto, ese ‘honor’ recae en la Cuenta Nómina de CaixaBank.

En concreto, ofrece un 5% TIN (Tipo de Interés Nominal) durante dos años. Según explica BBVA, “el TIN es el tipo que los bancos utilizan y nos comunican en los contratos de depósitos, imposiciones, préstamos, créditos e hipotecas, y que refleja el pago de intereses por el cambio del valor del dinero en un periodo de tiempo”. Y añade: “No tiene en cuenta ningún tipo de gasto asociado a la operación, únicamente es el interés que se ha acordado con la entidad financiera para la operación”.

Entre las condiciones que pide CaixaBank, los ingresos deben ser superiores a 2.500 euros (siempre que se hagan por Internet). A cambio, no tiene comisiones y ofrece tarjeta de crédito gratuita. Eso sí, hay que domiciliar la nómina para disfrutar de la elevada rentabilidad.

Si no se quiere ese 5%, la entidad ofrece un televisor LG de 50 pulgadas (si la nómina está entre 1.200 y 2.499 euros, el televisor será de 30 pulgadas). Además, hay que domiciliar tres recibos y llevar a cabo tres pagos al trimestre con tarjeta.

¿Qué otras cuentas hay?

La condición de domiciliar la nómina también está presente en otras cuentas remuneradas con elevada rentabilidad. Es el caso de la Cuenta Play Station de Unicaja. También ofrece un 5% TIN durante dos años, pero sólo hasta 2.000 euros de máximo remunerado, según explican en Kelisto. Asimismo, las tarjetas de crédito y débito son gratuitas, y no hay comisiones.

El tercer lugar es para la Cuenta Vamos de Ibercaja que, en su caso, ofrece el 5% TIN el primer año, y el 3% el segundo. Está disponible para ingresos iguales o superiores a 1.400 euros y no tiene comisiones.

Libreta de ahorro. CaixaBank

A continuación, la Cuenta Nómina de Bankinter. En esta ocasión, ofrece un 5% TIN durante el primer año, y un 2% el segundo. Sin comisiones y con tarjeta de débito gratuita. Por último, la Cuenta de Ahorro Bienvenida con Nómina de Openbank (5% TIN el primer año y un 0,2% el segundo). Sin comisiones, y con tarjeta de crédito y débito gratuitas.

En el caso de que no se quiera cambiar de banco, para no tener que cambiar la nómina, también hay cuentas remuneradas que no exigen la nómina. Es el caso de Renault Bank (2,6% TIN) y Bank Norwegian (2,5% TIN).

¿Qué novedades hay en septiembre?

Tras la vuelta de las vacaciones, algunas entidades financieras han cambiado las condiciones relativas a sus cuentas remuneradas. Así, y según ha recopilado Kelisto, Openbank ha eliminado el regalo de 75 euros que ofrecía a los clientes que ingresaran un mínimo de 20.000 euros en sus cuentas de ahorro.

Pibank, por su parte, ha subido el interés de su Cuenta de Ahorro (del 1,5% al 2% TIN) mientras que Banco Pichincha ha pasado del 1% al 1,51% TIN. La entidad portuguesa BiG ha cambiado su Gran Cuenta (del 0,25% al 1% TIN) y Lea Bank (a través de Raisin) ha aumentado el interés del 2,75% al 2,81% TIN.

Otra entidad que opera a través de Raisin, en este caso Klarna Bank, ha reducido el saldo máximo remunerado, de 90.000 a 85.000 euros. Por último, Orange Bank ha mejorado el interés que paga su Cuenta Corriente: para clientes del operador, pasa del 1,8% al 2% TIN; y para los que no lo sean, del 1,6% al 1,8% TIN.

¿Cuántos tipos de cuentas remuneradas hay?

Básicamente, dos: las cuentas corrientes remuneradas y las cuentas nómina remuneradas. La diferencia estriba en sus requisitos de vinculación: las corrientes son menos exigentes (y por eso pagan menos intereses) y las nomina piden, como mínimo, la domiciliación del salario.

En las cuentas corrientes remuneradas se puede mantener el dinero, cobrar intereses por ello, y transferir el saldo a otra cuenta. Pero, por el contrario, no se pueden domiciliar recibos o disponer de una tarjeta de débito. Según Kelisto, la mejor oferta en estos momentos es la Cuenta Online de Banco Sabadell (1,5% TIN).

Mientras que en las cuentas nómina remuneradas se paga más intereses por la sencilla razón de que hay que cumplir requisitos de vinculación como los que ya se han mostrado.

