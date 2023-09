Cómo se pueden cobrar a la vez las pensiones de viudedad y de jubilación

Las pensiones que ofrece la Seguridad Social son, en su inmensa mayoría, como el agua y el aceite. Es decir, incompatibles entre sí. Sin embargo, hay una serie de excepciones que permiten cobrar dos pensiones contributivas a la vez.

Esto es lo que sucede con la pensión de viudedad y de jubilación. La primera, destinada a los cónyuges o miembros de parejas de hecho supervivientes, se otorga para ayudarles en su vida en solitario y una vez no se tienen los ingresos de la persona que ha fallecido.

Mientras que la pensión de jubilación cubre la pérdida de rentas del trabajador que decide jubilarse. “La pensión de viudedad es compatible con cualquier renta de trabajo del beneficiario y con la pensión de jubilación o incapacidad permanente a que el mismo tuviera derecho”, explican desde la Seguridad Social (SS).

¿Cuándo se causa una pensión de viudedad?

La pensión de viudedad es una prestación contributiva de la SS a la que se tiene derecho cuando la pareja fallece. Pero, para acceder a ella, el fallecido ha debido cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, estar dado de alto en el régimen general o en una situación asimilada, siempre que hubiera cotizado al menos 500 días en los cinco años anteriores.

Desde la SS matizan que, si ya no estaba de alta, debería tener un período mínimo de cotización de 15 años. “En este caso, no se exige periodo mínimo de cotización si el fallecimiento ha sido por accidente, de trabajo o no, o por enfermedad profesional”, explican.

Otros requisitos: si era perceptor de una pensión de jubilación contributiva, o tenía derecho a ella, en el momento de fallecer sin haberla solicitado; si era pensionista por una incapacidad permanente; o si tenía derecho al subsidio por IT, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia y cumplía el periodo de cotización necesario en esos casos.

¿Cuándo la pareja tiene derecho a pensión de viudedad?

Lo tiene si era cónyuge del fallecido y existen hijos comunes o, de no existir, si el matrimonio se hubiera celebrado al menos un año antes del fallecimiento. En caso contrario, aún se puede percibir una prestación temporal de viudedad.

También si estaba divorciado/a o separado/a judicialmente del fallecido y estaba percibiendo una pensión compensatoria que se extingue con el fallecimiento. Un tercer supuesto es si era pareja de hecho del fallecido, inscrita en el registro específico de la comunidad autónoma o ayuntamiento correspondiente al menos dos años antes del fallecimiento.

“Es necesario acreditar una convivencia estable durante los cinco años anteriores al deceso, y que, durante esos cinco años, ninguno de los dos estaba casado ni separado de otra persona”, especifican desde la Seguridad Social.

Por último, los ingresos del sobreviviente durante el año natural anterior al fallecimiento no han debido alcanzar el 50% de la suma de los propios más los del fallecido; o el 25% en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.

¿Cuáles son los requisitos para percibir la jubilación?

Los principales requisitos para solicitar la pensión de jubilación, según la Seguridad Social, son los siguientes: por regla general, y en 2023, se exige tener 66 años y cuatro meses de edad o 65 si se tiene cotizados al menos 37 años y 9 meses. Conviene recordar que la edad y años de cotización exigibles van a ir aumentado paulatinamente hasta el año 2027. A partir de entonces, se exigirán 67 años o 65 si se acreditan 38 años y 6 meses de cotización.

No obstante, existen supuestos en los que se permite el acceso a la jubilación a una edad inferior a la ordinaria si se cumplen determinados requisitos (aplicando coeficientes reductores de pensión en función del periodo de anticipación).

Por otro lado, existen colectivos con reducciones en la edad de jubilación. Es el caso de los trabajadores con discapacidad y determinados colectivos (mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, bomberos, policías locales, mossos d'esquadra, miembros del cuerpo de la ertzaintza, etc.).

Con todo, y en general, el período mínimo de cotización es de 15 años (5.475) habiendo cotizado 2 años de ese total en los últimos 15 años inmediatamente anteriores al momento de jubilación.

¿Qué cantidades se pueden cobrar?

Para poder percibir conjuntamente la pensión de jubilación y viudedad hay que acreditar que se cumple con los requisitos anteriormente reseñados. Para calcular la pensión de jubilación se tienen en cuenta las bases de cotización del trabajador y el número de años trabajados.

Mientras que, con carácter general, la pensión de viudedad es del 52% de la base reguladora. Eso sí, sube al 60% si el beneficiario tiene 65 años o más, si no recibe otra pensión pública y si no tiene rentas del trabajo por cuenta ajena o propia, rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario o ganancias patrimoniales superiores a 7.707 euros anuales.

Y será del 70% de la base reguladora si el beneficiario está dentro de los siguientes supuestos: tiene responsabilidades familiares; si la pensión es la principal fuente de ingresos de la unidad de convivencia (mínimo el 50% de los ingresos); y si los ingresos anuales son inferiores a la suma del límite para el complemento por mínimos de las pensiones contributivas y la cuantía mínima de la pensión de viudedad con cargas familiares.

Por último, la pregunta del millón: ¿cuál es el máximo que se puede cobrar si se accede a las dos? La respuesta es sencilla: la cuantía máxima de las pensiones. Dicha cantidad, en 2023, es de 3.058 euros mensuales (48.829 euros anuales).

