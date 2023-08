¿Adiós a los billetes de 500 euros? Sólo en estos lugares se pueden conseguir y usar

Existir, existen. Pero verse, lo que se dice verse, se ven poco. Se trata de los billetes de 500 euros, también conocidos como los ‘bin laden’. ¿Por qué? Porque al ser un billete tan grande (500 euros equivalen a 83.193 de las antiguas pesetas), todo el mundo ha oído hablar de él, pero casi nadie lo ha visto en persona. Lo mismo que sucedía con Osama bin Laden, fundador de Al Qaeda, y cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

Fue en 2016 cuando el Banco Central Europeo (BCE) anunció que el billete de 500 euros dejaría de producirse a finales de 2018. Tal hecho sucedió, definitivamente, el 27 de enero de 2019. Ese día se emitieron los últimos billetes.

Cuando entró en circulación la moneda única, se pusieron en el mercado un total de 60,6 millones de billetes de 500 euros. Es decir, el 13,6% del total de billetes de euro. A finales de 2022, su número había menguado hasta los 13,1 millones de ejemplares en funcionamiento. Así, y durante 2023, están en circulación billetes por valor de 5.400 millones de euros, un 22% menos que en 2022.

¿Por qué dejaron de producirse?

De todos los billetes que conforman el euro, sólo han dejado de producirse los de 500 euros. Del resto de denominaciones (200, 100, 50, 20, 10 y 5 euros) se siguen haciendo tiradas. El hecho de que así sea tiene una explicación.

El BCE adoptó esta medida, la de prohibir la emisión de los billetes de 500 euros, para evitar el blanqueo de capitales o el fraude fiscal debido al alto valor de este papel moneda.

¿Dónde se pueden conseguir billetes de 500 euros?

El hecho de que hayan dejando de imprimirse no significa que los billetes de 500 euros no sean de curso legal. Es decir, que se pueden usar como medio de pago o de ahorro. Eso sí, la ‘competencia’ que tiene cada vez es mayor, desde el dinero de plástico al pago por el móvil.

¿Y si necesito billetes de 500 euros? Tres son los caminos que se pueden utilizar para conseguir el billete morado. Uno de ellos son las entidades financieras; otro, las compañías dedicadas al transporte de fondos; y, un tercero, las oficinas dedicadas en exclusiva al cambio de monedas.

Eso sí, conviene recordar que en su lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, el BCE está ‘ojo avizor’ de los pagos que se llevan a cabo con efectivo. Sobre todo con los ‘bin laden’.

Además, Hacienda también puso ‘la lupa’ en los movimientos con este billete. Así, redujo la cantidad máxima que se puede pagar en efectivo de los 2.500 a los 1.000 euros.

¿Dónde se pueden usar los billetes de 500 euros?

La situación es bastante corriente. Llegar a un establecimiento y ver un cartel que pone que no se aceptan billetes de 500 e, incluso, de 200 y 100 euros. Lo cierto es que los comercios deben admitir cualquier moneda. Pero hay una excepción.

Eso sucede cuando el establecimiento no puede ofrecer el cambio correspondiente si se paga con un billete de 500 euros. No están incumpliendo la ley, sino que devolver el cambio supondría para ellos no poder seguir con su actividad. Dicho de manera sencilla, no se puede comprar un paquete de pipas con un billete de 500 euros.

Entonces, ¿dónde se pueden utilizar? Por ejemplo, llevando a cabo compras de alto importe. Así sería si se adquiere un frigorífico de 475 euros. El cambio de 25 euros no supondría ningún trastorno para el establecimiento. ¿Y si el producto supera los 1.000 euros? Entonces no se podrá pagar en metálico debido al límite de 1.000 euros antes indicado.

También se puede hacer uso de ellos en las sucursales bancarias. Bien para pagar algún tipo de recibo, por ejemplo, o simplemente, cambiándolo por otros más pequeños. Esto último, asimismo, se puede hacer acudiendo al Banco de España, en Madrid, o en las sucursales que tiene repartidas por toda España.

