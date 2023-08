Estos son los billetes de pesetas que pueden alegrarte la vida: su valor es de miles de euros

Por coleccionismo, o por descuido. Estas son dos de las razones que pueden hacer que todavía tengas billetes de pesetas en tu domicilio. Una divisa que, desde el 2 de enero de 2022, no sirve para pagar. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga valor.

Según los datos del Banco de España, los ciudadanos dejaron sin cambiar pesetas por euros por valor de 1.575 millones de euros. En concreto, 728 millones correspondieron a monedas; y 793 millones a billetes. Un auténtico pastón ya que conviene recordar que el cambio que se adoptó fue el siguiente: 1 euro igual a 166,386 pesetas.

Por tanto, se quedaron sin canjear el 3,2% del valor de los billetes y monedas de pesetas en circulación. Por lo que respecta a los billetes, muchos de ellos se extraviaron. O, por descuido, acabaron destruidos en la lavadora. Pero otros muchos fueron guardados celosamente por sus propietarios con el fin de sacarles partido más adelante. Y es que pueden valer miles de euros.

¿Cuándo se imprimió el primer billete?

Echando la vista atrás, fue el 19 de octubre de 1868 cuando un decreto del Gobierno estableció la peseta como unidad básica del sistema monetario español. Es decir, que durante más de 130 años la peseta ha estado en nuestro bolsillo.

Si las primeras monedas se acuñaron en 1869 por la Ceca de Madrid, para ver el primer billete denominado en pesetas hubo que esperar algo más. Concretamente, fue el 1 de julio de 1874, cuando se le concedió al Banco de España la exclusividad para emitirlos.

La primera emisión a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) fue la del 21 de octubre de 1940. Hasta entonces, los talleres del Banco de España y diferentes empresas extranjeras se habían encargado de la fabricación de papel moneda.

En todo este tiempo, por manos de los españoles han pasado más de 50 emisiones diferentes de billetes en pesetas. Billetes que han reflejado cambios de regímenes políticos, corrientes de pensamiento, modas y tendencias de la sociedad.

¿Por qué son tan codiciados?

Varios son los factores que hacen que determinados billetes sean auténticos tesoros para los coleccionistas. Para empezar, se trata de billetes que ya no están en el mercado, una vez fueron sustituidos por los euros. Por tanto, son piezas limitadas difíciles de conseguir.

Además, hay que tener en cuenta otra serie de características que pueden inflar o desinflar lo que se pague por ellos. Por ejemplo, la textura y el estado del papel; que formen parte de tiradas especiales; y que tengan algún tipo de error o anomalía.

¿Cuáles son los billetes más valiosos?

Uno de los billetes que ha multiplicado exponencialmente su valor, ya que suma todas las características antes expuestas, es uno de 1874. Como seña de identidad, lleva el busto de Goya, y su valor impreso es de 500 pesetas.

El retrato de Goya, en el anverso, fue grabado por Domingo Martínez. Y la viñeta de la izquierda se debe a Navarrete. El reverso es calcográfico sobre fondos litográficos. Con una dimensión de 174 por 99 milímetros, su tirada fue de 19.500 billetes. Su valor en la actualidad ronda entre los 15.000 y los 20.000 euros, cantidad que varía dependiendo de los aspectos antes indicados.

Billete de Goya de 1874.

Sin embargo, no es el billete por el que se puede sacar una mayor cantidad en la actualidad. Ese honor, como no podía ser menos, recae en los primeros billetes que entraron en circulación el 1 de julio de 1874 con valores faciales de 25, 50, 100, 500 y 1.000 pesetas. Se pueden pagar hasta 30.000 euros.

Dos cuestiones sobre estos billetes: una, dado su elevado valor en la época, sólo estaban destinados a ser manejados por bancos y otras entidades financieras; y, dos, se emitieron sólo dos millones de ejemplares de esta primera serie.

¿Qué otros billetes valen miles de euros?

Otros billetes que han subido exponencialmente su ‘caché’ son aquellos que se fabricaron entre 1892 y 1895. Por ellos se pueden pagar cantidades que rondan los 2.500 euros. Así, y por poner algunos ejemplos, está el billete de 25 pesetas en cuyo anverso está el retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos. Se tiraron 9 millones y estuvo en circulación hasta octubre de 1895.

El escritor también está presente en los billetes de 50 y 100 pesetas. No así en el de 1.000 pesetas en cuyo anverso está el Conde de Cabarrús pintado por Goya, que tuvo una tirada de un millón.

Otro billete de 1.000 pesetas por el que se pueden llegar a pagar hasta 4.000 euros es el de 1907, con una tirada de medio millón, y marca de agua de Carlos I.

Siguiendo un orden cronológico, el billete de 100 pesetas de 1938, con la Dama de Elche, puede alcanzar un precio de entre 15.000 y 20.000 euros en subasta. El primer ejemplar fechado data del 1 de julio de 1937, en plena Guerra Civil. No llegó a ponerse en circulación.

Billete de 100 pesetas con la imagen de Julio Romero de Torres.

Mientras que el billete de 500 pesetas, de 1943, con el rostro del Cardenal Cisneros, puede valer hasta 4.500 euros. Más recientes son otros dos billetes de 1963 y de 1970. En el primero, de 100 pesetas, aparece la imagen del pintor Julio Romero de Torres, por un lado, y por otro, una de sus obras. Su precio, dependiendo del estado de conservación, puede rondar los 500 euros.

También de 100 pesetas es el de 1970, en esta ocasión con la imagen del compositor Manuel de Falla. En la otra cara, los jardines del Generalife. Se pueden pagar hasta 1.500 euros en subasta por aquellos en los que, en su reverso, hay fallos de imprenta.

