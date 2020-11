Faes Farma pagará dividendo el 4 de enero: las fechas clave de su próximo 'scrip'

Faes Farma ya tiene listo el calendario para su próximo 'scrip dividend'. La farmacéutica permitirá a sus accionistas elegir una vez más entre el cobro en efectivo, la recepción de nuevas acciones o la venta de los derechos sobre estos títulos en el mercado secundario.

El consejo de administración de Faes Farma ha establecido que será necesaria la titularidad de 21 acciones antiguas de la compañía para acceder a la entrega gratuita de una nueva. Así, en virtud de esta métrica, el aumento de capital será por un máximo de 47,5 millones de euros, según lo aprobado también en la última junta de accionistas de la compañía.

Para aquellos inversores que prefieran el cobro en efectivo, la farmacéutica ha fijado un compromiso irrevocable de compra a razón de 0,167 euros por cada derecho gratuito sobre la ampliación. Además, la cotizada ha informado de su renuncia a "los derechos de asignación gratuita que debían corresponderle en relación con 17 de sus acciones propias en autocartera".

Calendario

Las fechas clave del dividendo anunciadas este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quedan así:

- 14 de diciembre de 2020: Publicación del anuncio del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y fecha de referencia para la asignación de derechos.

- 16 de diciembre de 2020: Comienzo del período de negociación de los derechos de asignación gratuita.

- 18 de diciembre de 2020: Inicio del plazo para solicitar la retribución en efectivo.

- 23 de diciembre de 2020: Acaba el plazo para solicitar la retribución en efectivo en los términos de compra de derechos establecidos por Faes.

- 30 de diciembre de 2020: Finaliza el período de negociación de derechos de asignación gratuita y cierre del aumento de capital.

- 4 de enero de 2021: Pago de efectivo a los accionistas que hayan elegido esta vía.

- 26 de enero de 2021: Inicio previsto para la contratación ordinaria de las nuevas acciones de Faes Farma en las bolsas españolas.

Coronavirus

La farmacéutica española es una de las compañías en la carrera de la lucha contra el coronavirus. A comienzos de septiembre, Faes Farma anunció que "la administración de uno de sus productos, calcifediol (Hidroferol), en pacientes Covid-19 redujo significativamente el riesgo de ingreso en UCI".

En este sentido señalaba a un estudio piloto desarrollado por la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico). La cotizada explicaba que el ensayo había tenido lugar "hace unos meses", pero que era entonces cuando sus conclusiones se habían recogido en la publicación especializada The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.