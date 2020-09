Faes Farma irrumpe en la carrera contra el coronavirus con alzas del 6% en bolsa

Faes Farma irrumpe en la carrera médica contra el coronavirus con alzas de más del 10,6% en bolsa. A diferencia de otras cotizadas que han ido anunciando cada proyecto frente a la Covid-19, el hermetismo con el que esta había tratado su proyecto coge a muchos inversores por sorpresa y las órdenes de compra se agolpan.

A través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Faes Farma ha anunciado este martes que "la administración de uno de sus productos, calcifediol (Hidroferol), en pacientes Covid-19 redujo significativamente el riesgo de ingreso en UCI". Así lo atestigua un estudio piloto desarrollado por la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico), según ha explicado.

El estudio se llevó a cabo "hace unos meses", recoge el comunicado, pero ha sido ahora cuando sus conclusiones se han recogido en la publicación especializada The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. La reducción de ingresos en la unidad de cuidados intensivos (UCI) sería consecuencia de la administración de "altas dosis" del mencionado Hidroferol.

Un estudio preliminar

La farmacéutica española especifica que en el estudio participaron 76 pacientes hospitalizados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba con infección por Covid-19 confirmada. Todos ellos habían desarrollado ya el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) asociado a esta epidemia. Además, todos ellos "recibieron el tratamiento estándar establecido por los protocolos clínicos del momento como el mejor posible".

Del grupo de pacientes estudiado, 50 de ellos recibieron tratamiento adicional con el calcifediol oral en cápsulas blandas. Solo un requirió ingreso en UCI, lo que supone una tasa de incidencia del 2%. De los 26 restantes, la mitad sí que tuvieron que ingresar en la unidad especial, según explica la cotizada. No obstante, "los autores del estudio aconsejan, a la vista de este estudio piloto, continuar en esta línea de investigación con un grupo más amplio".

Por ahora, Faes Farma subraya que "varios estudios previos apuntaban a un posible efecto beneficioso de la activación del sistema hormonal D en la prevención de infecciones respiratorias o en la evolución clínica del SDRA inducido por varias

causas".