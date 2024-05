El BBVA ante el reto de convencer a los 200.000 'dueños' del Sabadell: así se reparte su accionariado

BBVA ha pasado de tratar de convencer al consejo de Sabadell a tener que persuadir a los accionistas más de 200.000 accionistas de la entidad para que acudan a la opa. Una tarea que no será sencilla, debido a su fragmentación. En total, 100 inversores controlan algo más del 30% del banco.

Por ahora, y según explicó el presidente de BBVA, Carlos Torres, durante la rueda de prensa del jueves, ha habido inversores de Banco Sabadell, alguno de ellos relevante, que han contactado con la entidad azul para hacerles llegar “su interés en que se materializase la oferta”.

No quiso desvelar ni cuántos accionistas ni qué porcentaje del capital representan. Emplazó al periodo de aceptación, que de continuar adelante la operación, tendrá lugar dentro de varios meses. “No es el momento de contar qué porcentaje de capital hay o no hay” añadió.

Antonio Castelo, analista de iBroker, considera que la composición accionarial de Sabadell podría ser un impedimento para que la opa -condicionada a que el 50,01% la acepte- salga adelante.

No cree que “los paquetes de control relevantes sumen más allá de un 20% del capital” y, además, “la oferta no es lo suficientemente ilusionante como para que los pequeños accionistas acudan”.

Aunque “cada accionista se rige por sus propios criterios”, para aceptar o no la opa, en opinión de Nuria Álvarez, analista de Renta 4, “la clave estará en la parte institucional, que controla un 52%” de la entidad con sede en Alicante. El otro 48% está en manos de accionistas minoristas.

“El accionariado está bastante fragmentado, por lo que al carecer de un bloque duro es complicado saber los primeros movimientos”, apunta Javier Cabrera, analista de XTB.

Según la estructura accionarial que recoge la propia entidad, el 79% de sus 205.510 inversores tienen entre 1 y 12.000 acciones del banco. Suponen el 9,28% del capital.

En la parte contraria del rango, son 24 inversores los que tienen más de 15 millones de acciones. Representan el 46,62% del capital del banco.

Los datos de LSEG son más concretos. Según sus cifras, los 10 principales accionistas de Sabadell poseen el 21,28% del banco. Si el rango se amplía a los 100 inversores, el porcentaje solo crece hasta el 30,58%.

Teniendo en cuenta los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el principal accionista de Sabadell es BlackRock. Posee, de forma directa o a través de instrumentos financieros, el 3,621% de la entidad.

Accionistas 'dobles'

A continuación, se encuentra el millonario mexicano David Martínez Guzmán, que cuenta con un 3,495% de las acciones. Dimensional Fund Advisors y Fintech Europe tienen el 3,011% y el 3,105%, respectivamente.

Por su parte, los principales accionistas de BBVA son BlackRock (con un 6,05%), Capital Research (4,85%), Capital Internacional (3,07%) y Norges Bank (3,04%). Es decir, BlackRock es uno de los inversores de referencia de ambas entidades.

No es el único caso. En total, según las cifras de LSEG consultada por este diario, BBVA y Banco Sabadell comparten más de 60 accionistas. Entre ellos se encuentran algunos de los principales inversores de ambas entidades.

El Banco de Noruega es otro de esos dobles accionistas. También lo son firmas de la talla de Vanguard, Pimco, Goldman Sachs, Amundi, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse o DWS. En el ámbito nacional, entidades como Abante, Ibercaja o Santander tienen acciones de los dos bancos.

Prima de la operación

Tanto los accionistas institucionales de Sabadell como los minoristas deberán considerar si aceptan o no la propuesta de BBVA. En Renta 4 prefieren no valorar si la operación es o no atractiva para ellos ya que “al establecerse una ecuación de canje la valoración cambia de manera constante al hilo de lo que hagan las cotizaciones”.

Cabe recordar que dicha ecuación de canje –de una acción nueva de BBVA por cada 4,83 títulos de Sabadell- supone una prima del 30% respecto al cierre de la sesión del 29 de abril, jornada previa a conocerse el interés de BBVA.

“La prima no es demasiado elevada, incluso teniendo en cuenta que las acciones de BBVA están cayendo tras este anuncio”, subrayan desde XTB. El descenso de las acciones de la entidad azul, y la subida del banco de origen catalán, ha reducido la diferencia hasta el 7% actual.

La prima contemplada en la oferta, del mencionado 30%, supone un precio de 2,23 euros por acción para Sabadell, una cantidad que a Antonio Castelo, analista de iBroker, se le antoja “muy baja”. Según sus cálculos, “la valoración teórica de las acciones de Sabadell estaría en el entorno de los 2,50 euros por acción”.

¿Qué hacer?

Algo inferior, de 2,29 euros, es el precio objetivo que los analistas de Renta 4 dan a la entidad con sede en Alicante. “Si el movimiento de las cotizaciones de aquí a los próximos seis u ocho meses hiciese que la valoración se acercase a ese precio objetivo” recomendarían vender. Por ahora, la cotización se encuentra lejos de esa meta, al situarse por debajo de los 2 euros.

Además de la prima, otro de los puntos de la oferta que ha sido criticado por algunos los analistas ha sido el hecho de que se haya limitado a un canje de acciones, sin ofrecer al menos parte de la misma en efectivo.

A pesar de que "cada uno debe analizar su situación personal, sus preferencias y sus necesidades", Castelo considera que los inversores de Sabadell sólo deberían aceptar el pago de no menos de 2,25 euros por acción y “siempre que reciba la contraprestación en efectivo y no en acciones”.

Frente a la limitación de la prima, Javier Cabrera, analista de XTB, destaca que “la sociedad conjunta resultante de la operación tendría una posición competitiva muy fuerte”.

Por un lado, la entidad resultante de la opa, y posterior fusión, será “el segundo en la cuota de mercado de préstamos en España, a la vez que continúan siendo la mejor entidad de México”.

Asimismo, “la combinación de banca minorista y el segmento de pymes posicionaría a la nueva sociedad en una situación muy potente, con una cuota de mercado de doble dígito en ambos segmentos”, explica.