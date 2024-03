Donald Trump disparará su fortuna en 3.000 millones al fusionar su empresa de medios con una SPAC

La empresa de redes sociales de Donald Trump (Truth Social) comenzará a cotizar en la bolsa norteamericana después de que los accionistas de una firma de propósito especial de adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés) aprobasen la medida.

Este acuerdo repercutirá directamente en las cuentas del exmandatario americano con una ganancia potencial aproximada de 3.000 millones de dólares. El acuerdo llega en un momento clave para Trump, falto de liquidez tras sufrir importantes reveses de un tiempo a esta parte.

No obstante, según detalla el Financial Times, la operación incluye una cláusula por la que Trump no podrá vender sus acciones por un plazo de seis meses, aunque el mismo medio apunta que la dirección de la empresa podría validar una venta durante los próximos meses.

La empresa de medios de Trump cotizará bajos las siglas DJT una vez que los accionistas de Digital World Acquisition Corporation aprueben la integración. El expresidente contará con 80 millones de acciones.

A cierre de mercado de ayer, Digital World cotizaba a 42 euros la acción, por lo que la participación de Trump pasaría a valer más de 3.000 millones.

Tal y como contó este diario hace una semana, Trump fue incapaz de pagar la fianza de 464 millones de dólares para apelar en el caso de fraude fiscal en el estado de Nueva York por inflar el valor de los activos de una de sus empresas.

De hecho, según la revista Forbes, las arcas de Trump siguen siendo amplias, de cerca de 2.600 millones de dólares. Sin embargo, del citado montante, solo dispone de 426 millones en efectivo.

El expresidente de los Estados Unidos afronta una campaña que culminará el martes 5 de noviembre de 2024. Los sondeos de los principales medios de comunicación, como el publicado la semana pasada por The New York Times, evidencian el desgaste de la administración Biden y la popularidad de Trump a pesar de sus líos en los tribunales.