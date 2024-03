El interés de las letras a 6 y 12 meses se eleva a máximos de noviembre con una demanda minorista de récord

El Tesoro Público ha colocado este martes 5.117,73 millones de euros en deuda a corto plazo, en el rango medio previsto, y lo ha hecho ofreciendo rentabilidades más elevadas por las letras a seis y a doce meses. Tanto, que son las más altas desde el pasado noviembre. La demanda de los pequeños inversores ha sido de récord.

La mejora de los intereses ofrecidos, en línea con la anterior subasta, ha mantenido el apetito inversor de los mercados por los títulos españoles, ya que la demanda conjunta de ambas referencias casi ha llegado a duplicar lo adjudicado, con unas solicitudes de 9.648,31 millones de euros.

En concreto, según los datos publicados por el Banco de España y recogidos por Europa Press, el Tesoro ha colocado 1.231,85 millones de euros en letras a seis meses, frente a una demanda de 3.102,22 millones de euros. Ha ofrecido una rentabilidad marginal del 3,715%, por encima del 3,688% de la emisión previa.

[Buenas noticias si quieres conseguir alta rentabilidad por tu dinero: en estos días se subastan Letras del Tesoro]

En la subasta de letras a doce meses el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha adjudicado 3.885,88 millones de euros, con unas peticiones de 6.546,09 millones por parte de los inversores. El interés marginal se ha colocado en el 3,516%, superando el 3,359% anterior.

Pese a elevar la remuneración ofrecida a los inversores por ambas referencias, el interés no alcanza los niveles máximos en una década logrados a finales del año pasado, que llegaron a superar el 3,8%.

Demanda récord

Aunque no haya alcanzado esos máximos, la participación de los pequeños inversores en la subasta ha sido de récord. Aunque el Tesoro no desgrana las cifras por el tamaño de los inversores, como aproximación a la participación de los minoristas se utilizan las pujas no competitivas -que son aquéllas en las que solo se indica la cantidad deseada, sin precio-, ya que en su mayoría procede de particulares.

En la subasta de este martes, las peticiones no competitivas de las letras a seis meses han alcanzado los 911,5 millones de euros. Las de las letras a doce meses han llegado a los 1.430 millones, pulverizando todos los registros.

Más subastas

Tras la subasta de letras de este martes, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el jueves, con una emisión de bonos y obligaciones del Estado en la que espera colocar entre 5.750 millones y 7.250 millones de euros.

En concreto, el organismo subastará bonos del Estado a 5 años, con cupón del 3,50%; obligaciones del Estado con una vida residual de 7 años y 8 meses y cupón del 0,50%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,25% y obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 15 años, con cupón del 2,05%.

Las referencias marginales para esta subasta son del 2,879% para los bonos del Estado a 5 años; del 3,173% para las obligaciones del Estado a 10 años y del 1,530% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 15 años.

El Tesoro ya lleva emitido 40.846 millones de euros en poco más de un mes del año, el 23,6% de su programa de financiación a medio y largo plazo para 2024. La vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 8 años y el coste medio de la cartera se sitúa en el 2,1%.