Aena dibuja un doble techo técnico en los 166,50 euros

Las primeras sesiones de este recién estrenado 2024 están siendo muy volátiles, y si miramos hacia el Ibex 35, los movimientos se están produciendo en un intervalo muy estrecho, es decir, entre los 10.000 y los 10.300 puntos.



En la jornada de este miércoles, las acciones de Aena son unas de las más castigadas. A pesar de que se esperaba que los aeropuertos de su red gestionaran 24.360 vuelos entre el jueves 28 de diciembre y el 1 de enero de este año, es decir, un 9% más que el año anterior, según el gestor aeroportuario.



Además, la intensa actividad turística de España como destino vacacional y la capilaridad de la red aeroportuaria han producido el hecho de que Aena haya dado luz verde a la renovación del megacontrato de rent a car, es decir, contratos de arrendamiento de alquiler de vehículos sin conductor, en 38 aeropuertos de la red a partir de noviembre de este año. La actividad del negocio se eleva hasta los 10.000 millones de euros.

[Consulte aquí las claves operativas del Ibex 35, según el analista Eduardo Bolinches]



Desde el punto de vista técnico, al analizar el valor a medio plazo, observamos que se ha producido un importante rebote con origen en la zona de los 131,50 euros por acción, propulsando el precio de sus acciones hasta los 166,50 euros alcanzados el pasado mes de diciembre.



Sin embargo, esta resistencia no fue finalmente superada, dando lugar a un movimiento correctivo y un nuevo impulso alcista con la imposibilidad de superar nuevamente este nivel tan significativo. Esto ha conducido a la formación de una figura de doble techo de mercado a corto plazo.

Evolución de las acciones de AENA Eduardo Bolinches ProRealTime

Los recortes no se han hecho esperar, y en este momento, el valor se dirige a buscar el primer soporte intermedio situado en la zona cercana a los 160 euros por título. Más abajo, concretamente en 158 euros, encontramos el primer nivel de retrocesión proporcional Fibonacci 23,60% al último y extenso tramo alcista. Por lo tanto, es una zona de apoyo que nos permitiría comenzar a pensar que la corrección podría no ir más allá.



Así pues, es de esperar que Aena continúe corrigiendo hacia la zona de los 158 euros por título, un hecho que permitiría acercarnos al valor buscando un rebote técnico o por sobreventa que pueda producirse en dicho nivel. Si ya estamos dentro y nuestra posición está en ganancias, mantendríamos la posición siempre y cuando el valor no pierda la zona de los 158 euros.

[La cartera de acciones de Eduardo Bolinches para la sesión de hoy]



Si no tenemos títulos de Aena en cartera, podríamos abrir órdenes de compra en dos escenarios bien diferenciados. El primero sería si el valor sigue cayendo y se acerca a niveles de 159 euros, y el segundo en cuanto consiga superar los 166,50 euros.



Lo que ocurra primero nos ofrecerá una posibilidad de entrada con riesgo limitado, ya que colocaríamos la correspondiente orden de protección a no más del 3% del nivel de entrada.