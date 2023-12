Wall Street abre plano en una jornada de transición hacia el festejo de fin de año

Wall Street abre cuasi plano en la antepenúltima sesión bursátil del 2023. En líneas generales y hasta la sesión de ayer, se mantiene el tono comprador de los dos últimos meses, aunque quizá con menor fuerza a sabiendas de que los índices norteamericanos han hecho sus ‘deberes’ con creces.

De los tres grandes selectivos, el que más avanza es el Dow Jones, aunque tan sólo un 0,20%. Por su parte, el Russell 2000, el índice de las pequeñas compañías, gana más de un 0,40% en la apertura.

Algunos de los valores que cotizan en verde son Moderna, Tesla o Mohawk Industries, con ganancias del 2,5%, del 2,1% y del 1,7%, respectivamente.

Por el contrario, en rojo sufren acciones como Albemarle, Carnival, Caesars Entertainment, Las Vegas Sands o Ford Motor, con retrocesos muy parejos entre el -2% y el -1,7%.

Hoy la jornada transcurre sin datos macroeconómicos de importancia en Estados Unidos, pero con las bolsas del Viejo Continente volviendo a cotizar tras su parón navideño de ayer en muchas de ellas.

A diferencia de Wall Street, donde el S&P 500 y el Nasdaq se mueven entre las pérdidas y las ganancias en los primeros compases, todos los grandes parqués europeos cotizan en positivo, con el Ibex subiendo un 0,10% y el FTSE 100 londinense al frente de los selectivos gracias a su revalorización del 0,35%.

El único hecho destacable es la demanda interpuesta por ‘The New York Times’ a Microsoft y OpenAI por usar sin consentimiento sus artículos en ChatGPT, violando así los derechos de autor de sus periodistas. A estas horas, Microsoft apenas se resiente, con una caída del -0,40%. En cambio, The New York Times Company da un salto adelante del 2,20%.

Sigue los temas que te interesan