IAG toma impulso y supera niveles técnicos clave

Las acciones de IAG están experimentando importantes avances este miércoles en el mercado de renta variable y se encuentran en la parte superior de la tabla en una sesión que, al menos en sus primeros compases, también resulta positiva para el selectivo español.



El próximo martes 21 de noviembre, la compañía aeronáutica celebrará el Día del Inversor, y se anticipa que el tema principal será el retorno del dividendo. Además, los inversores mostrarán un gran interés en los planes de inversión futuros, así como en las proyecciones de tráfico, ingresos y deuda, destacando las operaciones corporativas del grupo, especialmente la adquisición de Air Europa.



Este evento será muy importante porque será el primero de su tipo que tenga lugar después de la pandemia, lo que indica que la situación se ha estabilizado y existen expectativas positivas hacia el futuro.

Si nos ceñimos a rigurosos criterios técnicos, observaremos que IAG sufrió una fuerte corrección, que representó más del 21% de su capitalización bursátil. Este descenso ocurrió desde que alcanzó la zona de los 2 euros por acción en agosto hasta que logró frenar su deterioro en octubre, aproximadamente en la zona de los 1,57 euros.



Desde ese nivel de 1,57 euros, el valor ha experimentado una interesante fase de rebote que lo ha llevado por encima de varias resistencias importantes. La primera de estas resistencias se encontraba en los 1,65 euros y logró superarse con bastante facilidad a principios de este mes de noviembre.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches ProRealTime

La segunda zona que ha logrado superar es su línea de tendencia bajista o resistencia decreciente, que atravesaba los niveles de 1,73 euros y que también pudo ser superada en los precios de varios cierres consecutivos, marcando así un cambio en la tendencia principal de medio plazo de bajista a neutral.



En la jornada de este miércoles, el valor está desafiando su media móvil de 200 y 100 sesiones, cuya superación podría abrir paso a un nuevo y sustancial tramo alcista que nos permitiría aproximarnos al valor del lado de las compras. Los objetivos a corto y medio plazo se sitúan en los 1,84 euros, que representan su primera resistencia intermedia, y por encima de este nivel no habría obstáculos hasta alcanzar los 1,90 euros por acción.

Si decidimos seguir esta estrategia, estaríamos muy pendientes que el valor no cerrara por debajo del hueco alcista generado en la sesión de hoy. En otras palabras, no permitiríamos que perdiera la zona de los 1,76 euros por acción en base cierres, que es donde colocaríamos la correspondiente orden de protección.



Un indicador a favor de la fortaleza que está mostrando es que, a pesar de que los niveles de sobrecompra son altos, no están actuando como un obstáculo para que el valor siga avanzando con más o menos firmeza.

