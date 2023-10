Wall Street: una deuda cada vez más grande y más cara de mantener

Wall Street marcó suelo hace un año bajo la premisa de que la Reserva Federal había terminado o casi había terminado de aumentar las tasas de interés. Posteriormente ha habido dos pausas en los tipos, pero los tipos de interés en el mercado de bonos en general han seguido aumentando.

Por otro lado, los consumidores estadounidenses han seguido gastando debido al impulso inflacionario. En un paradigma inflacionario, los consumidores creen que sus crecientes deudas se verán compensadas por el aumento de los salarios. Sin embargo, las tasas de interés han aumentado mucho más rápido que sus salarios, lo que significa que la carga de la deuda realmente ha aumentado durante el año pasado.

Esto significa que ahora están atrapados con unos niveles de deuda más altos y con unas tasas de interés más altas en un momento en donde el desempleo es bajo, pero una vez que regrese el impulso deflacionario, quedarán enterrados bajo una montaña de deuda insostenible y caerán en la cuenta de que han sido engañados cuando les han dicho que la economía es fuerte.

Mientras tanto, el mercado de valores se mantiene estoicamente a flote en un contexto de caída de beneficios y aumento de los tipos de interés reales, uno de los peores escenarios a los que pueden enfrentarse las acciones. De hecho, las acciones del sector de la construcción de viviendas son un excelente ejemplo de cómo se valora erróneamente el riesgo. Hace un año, estas acciones despegaron con rendimientos en máximos de ciclo bajo la premisa de que las tasas de los bonos estaban bajando. Pero desde entonces, realmente los rendimientos de los bonos están subiendo. Sector de construcción de viviendas vs. rentabilidad del bono a 30 años estadounidense Eduardo Bolinches Stockcharts

Hasta hace pocos meses, hemos estado viendo una correlación positiva entre el sector de constructores de viviendas y las tasas de interés que no parece tener ningún sentido.

Sin embargo, los que llevamos en el mercado muchos años podemos recordar que esto mismo también ocurrió en burbuja inmobiliaria de 2007. Entonces, como ahora, los precios de las viviendas en realidad aumentaron durante el ciclo de subidas de tipos y luego volvieron a caer cuando los tipos bajaron. ¿Por qué? Porque la economía estaba implosionando.

Ahora podríamos asistir inclusive a una continuidad de las subidas tras las correcciones del pasado jueves y viernes ya que el miedo a estar comprado este fin de semana con el conflicto en Oriente Medio provocó dichas ventas, pero la experiencia del año 2000 me dice que no durará mucho y realmente no habrá valores donde poder refugiarse ya que cuando estalló la burbuja de las puntocom, las acciones cíclicas superaron a las acciones de crecimiento en términos relativos, pero aún así cayeron en términos absolutos.

