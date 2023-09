El Nasdaq lidera las caídas de Wall Street en plena resaca de la reunión de la Fed

El rojo se mantenía en la apertura de la sesión de este jueves en Wall Street. Los principales índices de la Bolsa de Nueva York sufrieron descensos el miércoles, cuando la Reserva Federal (Fed) mantuvo sin cambios los tipos de interés, pero advirtió de podría aumentarlos una vez más antes de que terminara el año.

El Dow Jones bajaba un 0,6%, hasta los 34.235,26 puntos; el S&P 500, un 0,84%, hasta los 4.365,28 puntos, y el Nasdaq, un 1,13%, hasta los 13.316,7 enteros.

Sólo cuatro compañías del Dow Jones lograban iniciar el día al alza: UnitedHealth (+1,23%), Walt Disney (+1,29%), Chevron (+0,33%) y Travelers (+0,1%). Por el contrario, las mayores caídas eran las de Cisco (-3,24%), Caterpillar (-2,16%) y Dow (-1,58%).

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

Los grandes valores tecnológicos como Apple, Meta, Alphabet y Nvidia caían entre el 0,6% y el 2,3%.

Al mismo tiempo, la rentabilidad de la deuda estadounidense alcanzaba niveles no vistos en varios años. En concreto, el interés ofrecido por los bonos a 2 años ha rozado el 5,2%, niveles no vistos desde el verano de 2006. El de los bonos a 10 años ha alcanzado el 4,473%, algo que no sucedía desde noviembre de 2007.

El banco central estadounidense decidió el miércoles mantener los tipos de interés en el rango de entre el 5,25% y el 5,5%, tal y como se esperaba. Pero, los miembros de la Fed también mantuvieron su previsión de que las tasas de referencia terminarán el año en el 5,6%. Y con eso dejó la puerta abierta a un último incremento en 2023.

El nuevo diagrama de puntos, o dot plot, en el que los banqueros centrales reflejan sus estimaciones sobre los tipos de interés “apunta, por tanto, a que quedaría una subida más de 25 puntos básicos en 2023 a la que el mercado otorga una probabilidad creciente, en torno al 60%”, explican los analistas de Renta 4.

[El Banco de Inglaterra mantiene los tipos de interés en el 5,25% tras catorce subidas consecutivas]

En opinión de estos expertos, este posible incremento “será totalmente data-dependiente, en función de cómo evolucione la inflación, tras haber subido los tipos 525 puntos básicos desde marzo de 2022 y con otros riesgos de fondo”.

En UBS Global Wealth mantienen sus expectativas de que el ciclo de subidas de tipos probablemente haya terminado y que la Fed no volverá a incrementar el precio del dinero a pesar de que el diagrama de puntos así lo sugiera.

"Una variedad de factores podrían pesar sobre la economía en el cuarto trimestre y empujar a la Fed a permanecer a la espera debido a un crecimiento por debajo de la tendencia y una menor inflación subyacente”, subrayan en una nota recogida por Reuters.

Asimismo, los miembros de la Fed redujeron a 50 puntos básicos los recortes esperados para 2024, desde los 100 proyectados en junio. Los responsables de política monetaria consideran que las tasas de referencia terminarán el próximo año en el 5,1%. Para 2025 los sitúan en el 3,9%.

“Con ello, se refuerza el mensaje de que los tipos se mantendrán restrictivos el tiempo necesario para devolver la inflación al objetivo del 2%, en un contexto de aterrizaje suave de la economía”, indican también los expertos de Renta 4.

Según la herramienta FedWatch de CME, las posibilidades de que la institución presidida por Jerome Powell mantenga sin cambios las tasas de referencia en noviembre y diciembre son del 71% y el 54%, respectivamente.

Antes del inicio de la jornada de este jueves se han conocido varias referencias económicas al otro lado del Atlántico. En contra de lo esperado, las nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo cayeron la semana pasada hasta las 201.000.

Sigue los temas que te interesan